Herido un motorista al chocar contra un coche en Toén

Imagen de la localidad de As Airas, donde tuvo lugar el accidente de tráfico.

Un accidente de tráfico se saldó con una persona herida este lunes. Alrededor de las 13:00 horas, un coche y una moto colisionaron en una vía de la localidad de As Airas, en el municipio de Toén (Ourense).

La peor parte fue para el conductor de la moto, que resultó herido y tuvo que recibir asistencia sanitaria y ser trasladado al CHUO.

Hasta el punto, además de Urxencias Sanitarias 061, acudió la Guardia Civil de Tráfico. Por el momento se desconocen la gravedad de las lesiones y los motivos del choque.