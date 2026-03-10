Novedades en las becas 2026-2027 para estudiantes en España: cuantías y requisitos

Conocer las novedades de las becas para estudiantes

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el real decreto que regula los umbrales económicos y cuantías de las becas para el curso 2026-2027, con una inversión total de 2.559 millones de euros.

Según explicó la ministra de Educación, Milagros Tolón, se trata de una “inversión histórica para seguir reforzando la igualdad de oportunidades”.

Principales cifras de las becas 2026-2027

2.559 millones de euros de inversión total.

15 millones más que en el curso actual (2.544 millones).

83% más presupuesto que en 2018 .

Casi un millón de estudiantes beneficiarios .

752.000 alumnos en la convocatoria general.

225.000 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.

Novedades de la convocatoria

Ayudas para matrículas parciales

Estudiantes universitarios o de enseñanzas artísticas superiores con 48 a 59 créditos podrán recibir parte de la beca.

Incluye 350 euros de beca de renta y 350 euros de beca de residencia .

Beneficiará aproximadamente a 20.000 estudiantes.

Menos carga lectiva para estudiantes con discapacidad

Alumnos con discapacidad entre el 25% y el 64% podrán acceder a beca con 45 créditos matriculados .

Hasta ahora se exigían 60 créditos .

La medida beneficiará a cerca de 2.000 estudiantes.

Actualización de los umbrales de patrimonio

Los límites de patrimonio familiar se actualizan un 10% de media .

No se modificaban desde hace 15 años.

Nuevas Becas Medrano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció además la creación de las Becas Medrano, un programa para fomentar la movilidad universitaria en España.

Permitirán estudiar en universidades de otras ciudades .

Los estudiantes podrán recibir al menos 900 euros al mes .

Llevan el nombre de Luisa de Medrano, que impartió cátedra en la Universidad de Salamanca en 1508.

Según el Gobierno, estas medidas buscan ampliar derechos, reducir desigualdades y reforzar el acceso a la educación superior.