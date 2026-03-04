Ocho universitarios argentinos descendientes de murcianos cursan estudios en la Región con las becas Golondrina

Ocho jóvenes argentinos descendientes de ciudadanos de la Región de Murcia estudian este semestre en la Universidad de Murcia y en la Universidad Politécnica de Cartagena gracias a las becas del Programa Golondrina, una iniciativa de la Comunidad que cubre los gastos de alojamiento, manutención, viaje y seguro médico.

El programa, gestionado a través de la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación, busca incrementar la vinculación con las comunidades murcianas en el exterior, fomentar la movilidad académica y potenciar la proyección internacional de las universidades públicas regionales. Desde su puesta en marcha en 2006, más de 130 jóvenes han participado en esta iniciativa.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, mantuvo un encuentro con los estudiantes, que cuentan con raíces familiares en municipios como Puerto Lumbreras, Lorca, Fortuna y Murcia. Durante la reunión, subrayó que estas becas suponen “una apuesta por el futuro” y destacó que cada alumno representa “una historia compartida entre la Región de Murcia y Argentina”, además de una oportunidad para reforzar la cooperación y el talento joven.

Ortuño señaló que los beneficiarios se convierten en “embajadores naturales de la tierra de sus antepasados” y reflejan el compromiso del Gobierno regional con una acción exterior centrada en las personas y en la excelencia académica. Asimismo, reconoció la labor de la Casa de Córdoba en Argentina y de su presidente, Gustavo Yepes, por su colaboración en la difusión y gestión del programa.

Este curso, seis estudiantes realizan estudios en la Universidad de Murcia en titulaciones como Ciencias Políticas, Nutrición Humana y Dietética, Medicina, Comunicación, Historia del Arte y Relaciones Internacionales, mientras que dos cursan Ingeniería Mecánica e Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos en la Politécnica de Cartagena. Todos permanecerán en la Región hasta el 30 de junio.

Las becas cuentan con una dotación de 20.000 euros para la Universidad de Murcia y 10.000 euros para la Universidad Politécnica de Cartagena, consolidando así una iniciativa que refuerza los lazos entre generaciones a través de la educación y el intercambio académico.