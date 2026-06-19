OPERACIÓN EMPRESARIAL BAJO LUPA
La empresa del novio de Ayuso facturó 4,4 millones a Quirón entre 2021 y 2023, según un informe de la UCO
OPERACIÓN EMPRESARIAL BAJO LUPA
La empresa vinculada a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría facturado 4,4 millones de euros al grupo Quirónsalud entre 2021 y 2023, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El documento, incorporado a la causa que instruye el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, sostiene que la mercantil Círculo de Belleza —posteriormente transformada en Masterman & Whitaker— habría incrementado de forma notable su actividad tras su adquisición en 2020 por González Amador, pasando de una actividad mínima a una facturación millonaria.
Los investigadores describen que la sociedad apenas tenía actividad antes de su compra y que, tras la operación, comenzó a registrar un crecimiento significativo de ingresos. Según el informe, la empresa habría facturado servicios para los que “carecería de los medios necesarios”.
Además, la Guardia Civil apunta a la ausencia de estructura empresarial suficiente para justificar parte de los trabajos realizados, lo que forma parte del análisis de la presunta operativa económica bajo investigación.
El foco de la investigación se sitúa en la compra de la sociedad Círculo de Belleza en diciembre de 2020 por cerca de 500.000 euros. Según la UCO, la operación carece de una valoración clara en la documentación analizada y se produjo poco antes del incremento de ingresos de la empresa.
Tras la adquisición, la sociedad pasó a denominarse Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, iniciando una etapa de mayor actividad comercial.
El informe también analiza la relación comercial entre las empresas vinculadas a González Amador y el grupo Quirónsalud, con facturaciones que, según la UCO, se habrían concentrado especialmente entre 2021 y 2023.
La investigación forma parte de una pieza separada del procedimiento judicial abierto en Madrid, que sigue analizando el origen de los ingresos y la evolución patrimonial del empresario.
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