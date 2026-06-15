La acusación popular pide retirar el pasaporte a Begoña Gómez y prohibir su salida del país

Las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír ha mantenido la petición de retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecencias quincenales en el juzgado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como que no pueda disponer de las participaciones de su sociedad o de las marcas asociadas a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así lo han informado fuentes jurídicas tras la audiencia preliminar y la vistilla de medidas cautelares celebradas hoy en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) a la que estaba citada Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, todos investigados en el “caso Begoña Gómez”.

El juez Juan Carlos Peinado propuso juzgar a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca

Las mismas fuentes han informado de que las acusaciones pidieron las mismas medidas cautelares para Cristina Álvarez, a excepción de aquellas relacionadas con la actividad empresarial de Gómez, mientras que no solicitaron ninguna para Juan Carlos Barrabés. Por su parte, Hazte Oír solicita hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente y 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por “presunta malversación y su papel de cooperadora necesaria” en los delitos atribuidos a Gómez.

La audiencia preliminar a la que fue citada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, comenzó pasadas las 18,00 horas de ayer en los juzgados de Plaza de Castilla. En la vista, la Fiscalía y la defensa solicitaron el archivo de la causa.

Gómez, a quien el juez Juan Carlos Peinado propuso juzgar por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, accedió al edificio en coche y entró en la sala a las 18,20 horas, vestida con traje negro. Sus dos coprocesados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, lo hicieron a pie. A la audiencia acudieron también la Fiscalía, las acusaciones populares y la Universidad Complutense, personada como acusación particular. El abogado de Gómez solicitó su absolución si la causa llega a juicio.

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