Nueva Ley de Sordos en España: qué cambia a partir de este 23 de octubre y cuáles son las principales novedades

La normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad auditiva da un paso decisivo en España. Con la referencia histórica de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, y el despliegue escalonado de las exigencias técnicas de accesibilidad y atención ciudadana, este viernes 23 de octubre entran en una nueva fase de obligado cumplimiento los estándares destinados a eliminar las barreras de comunicación tanto en el sector público como en el privado.

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La reforma busca garantizar la autonomía personal de más de un millón de personas con algún tipo de pérdida auditiva o sordoceguera, exigiendo que la interacción con los servicios esenciales no dependa exclusivamente de canales de voz convencionales y reconociendo formalmente la Lengua de Signos Española (LSE) y las lenguas de signos autonómicas como vías vehiculares de pleno derecho.

Listado de las principales medidas y cambios normativos

Atención a la clientela y canales no presenciales: Las empresas de servicios esenciales, operadoras de telecomunicaciones, suministros y banca están obligadas a ofrecer canales alternativos a la llamada telefónica tradicional. Deberán integrar de forma nativa herramientas de mensajería instantánea escrita y sistemas de videointerpretación en lengua de signos sin coste añadido para el usuario. Mostradores accesibles y bucles magnéticos: Los puntos de atención presencial de organismos oficiales y grandes entidades comerciales deben incorporar sistemas de bucle de inducción magnética, megafonía adaptada y señalética visual clara para personas usuarias de prótesis auditivas e implantes cocleares. Pleno acceso a servicios de emergencia (112 y 061): Se consolida la interoperabilidad de las aplicaciones de teleasistencia y urgencias, permitiendo alertar a policía, sanitarios o bomberos mediante geolocalización, texto predictivo accesible y comunicación bidireccional accesible para personas con problemas de habla o audición. Refuerzo en el sistema educativo: Las administraciones autonómicas deberán garantizar la dotación de intérpretes de LSE y mediadores comunicativos en las aulas, promoviendo modelos de enseñanza bilingüe (lengua oral y lengua de signos) para el alumnado que así lo requiera desde edades tempranas. Comunicaciones públicas y citas institucionales: Los actos institucionales, mensajes de alerta a la población y comparecencias oficiales de las Cortes Generales, asambleas autonómicas y ayuntamientos deberán incluir de forma obligatoria tanto subtitulado en directo como ventana con intérprete en lengua de signos. Entornos de transporte e información al viajero: Aeropuertos, estaciones de tren y estaciones marítimas deben emitir todas las notificaciones sobre retrasos, puertas de embarque o incidencias a través de paneles dinámicos y alertas textuales simultáneas, suprimiendo la exclusividad de los avisos por megafonía.

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Con estas directrices, la legislación intensifica su régimen sancionador ante situaciones de discriminación por falta de adaptaciones técnicas, situando a España en consonancia con la directiva europea sobre accesibilidad de productos y servicios.