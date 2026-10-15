La atención a la discapacidad de niños se ampliará a 12 años en Galicia

Galicia cuenta con 57 unidades de atención temprana que prestan servicio en más de 200 municipios y atienden a unas 6.000 familias, frente a las dos unidades que existían en 2009, y la Xunta prepara la puesta en marcha de un servicio de atención post-temprana para niños de seis a doce años que sigan necesitando apoyo especializado. Así lo expuso la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, en una comparecencia en la Comisión 5ª del Parlamento para hacer balance de la atención al colectivo durante la última década, en la que también avanzó que el Gobierno gallego trabaja en un plan estratégico de discapacidad con horizonte 2030.

La responsable autonómica defendió la evolución de la red de recursos para personas con discapacidad, con más de 5.900 plazas en centros de atención diurna y residencial, más de 1.000 creadas en la última década y más de 330 puestas en marcha durante la actual legislatura. De estas últimas, 110 corresponden al Centro de Atención a la Discapacidad de Ourense, de titularidad pública y que ofrece atención a distintas tipologías de discapacidad.

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Además, destacó que la Xunta destina más de 110 millones de euros anuales al concierto social para dar estabilidad a las plazas concertadas y al sector que las gestiona. En la última década, invirtió más de 55 millones en crear centros y reformar y equipar instalaciones existentes. Abeijón reivindicó además la evolución desde un modelo centrado principalmente en los cuidados hacia otro que sitúa en el centro “los derechos, las preferencias y la capacidad de decisión de las personas”, con el objetivo de que puedan desarrollar su proyecto de vida con los apoyos necesarios.

En esta línea, destacó iniciativas como el centro integral de atención al autismo de Friol, en el que la Xunta invirtió cinco millones de euros y que contará con 48 plazas residenciales, así como nuevos recursos para personas con daño cerebral, discapacidad física y discapacidad intelectual asociada a enfermedad mental. También citó la unidad especializada de Bóveda, con 24 plazas. La red de atención temprana y post-temprana, el acceso al empleo, la educación inclusiva, la vida independiente y el refuerzo de los servicios en el rural figuran entre los retos señalados por la directora xeral. La Xunta trabaja además en el primer plan gallego del autismo, que se integrará en la estrategia de discapacidad hasta 2030. En cuanto a la colaboración con entidades sociales, destacó que el Gobierno gallego destina una media de 12 millones de euros anuales a programas de ocio inclusivo, respiro familiar, atención temprana, formación, inserción laboral y apoyo a las familias, y señaló que estas actuaciones llegan a más de 140.000 personas con discapacidad.