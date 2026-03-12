El nuevo DAO reafirma apoyo a las víctimas y avisa de que sospechar de toda la Policía es "tremendamente peligroso"

El comisario principal José Luis Santafé ha reafirmado este jueves, en su toma de posesión como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, su compromiso para proteger a las víctimas de agresión sexual o acoso, al tiempo que ha avisado de que "generalizar" y sospechar de toda la institución y de sus mandos es "tremendamente peligroso".

"Pueden seguir confiando en su Policía Nacional, una institución extraordinaria, fiel, preparada, moderna y siempre al servicio de España", ha señalado Santafé, sustituto de José Ángel González como máximo uniformado de la Policía, tras el cese de este último por la querella por presunta agresión sexual que interpuso una inspectora de este cuerpo.

Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, han reiterado su decepción con el anterior DAO y han abogado por restaurar la confianza de las víctimas que denuncian y avanzar en la igualdad real, lo que incluye la revisión de los protocolos y canales internos de denuncia.

El comisario Santafé, hasta ahora jefe superior de la Policía en las Islas Baleares, ha pronunciado su primer discurso como DAO lanzando un mensaje de confianza para cualquier denunciante de abuso, acoso o irregularidad. "Desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba", ha indicado, reiterando que siempre colaborarán con la justicia con la mayor diligencia.

Además, José Luis Santafé ha marcado como prioridad "atender a las víctimas" y "buscar la verdad sin ambages", remitiéndose al anuncio del Ministerio del Interior de revisar los protocolos internos para perfeccionar los canales de denuncia y la protección a las víctimas.

Investigar todo a fondo, incluido los mandos

"Quiero dejar claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal o irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias", ha expresado Santafé ante la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía.

El nuevo DAO ha subrayado que las víctimas "deben ser la máxima prioridad" y, acto seguido, ha comparado a la Policía con un "reloj de precisión". "Funciona generalmente de una forma excelente, pero si alguna pieza falla, es necesario sustituirla o repararla", ha explicado, "afecte a quien afecte, incluido a los mandos".

"Pero pensar que los mandos policiales fallan por norma general o tienen comportamientos impropios no es correcto ni justo; se trata de una generalización tremendamente peligrosa", ha advertido Santafé, recordando que tiene una hija y un hijo que también son policías.

Rápida reacción y nueva etapa

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha recordado la rápida reacción para apartar a José Ángel González cuando el 17 de febrero conocieron la querella por unos hechos muy graves, que provocaron "un fuerte impacto emocional y profesional".

"Se actuó con inmediatez y contundencia, iniciando un proceso de relevo inmediato, priorizando la protección de la víctima, y nos pusimos a disposición del juzgado", ha explicado, recordando que ahora es el juez quien debe continuar con la investigación.

Pardo Piqueras se ha referido a "Pepe Santafé" para destacar su trayectoria y vocación de servicio, pidiéndole liderar la Policía en un momento que exige carácter y cohesión. "Iniciamos una nueva etapa, no es solo una sustitución de nombre, es una reafirmación de nuestros principios", ha afirmado.

El director de la Policía también ha recordado medidas impulsadas en materia de igualdad, como evitar que una policía embarazada perdiera sueldo o asistencia sanitaria, eliminar la talla como requisito de acceso al cuerpo, y poner en marcha protocolos contra el acoso sexual y laboral, que ahora están siendo revisados para mejorarlos.

Compromiso con la igualdad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido a la nueva etapa abierta en la Policía Nacional tras reconocer su decepción con el anterior DAO debido a la querella por presunta agresión sexual.

"La Policía Nacional está haciendo un buen trabajo, pero recientes episodios han dañado la imagen del cuerpo porque cuestionan el compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres", ha señalado Marlaska.

El ministro ha recordado que el sistema democrático se fortalece con la ejemplaridad y la rendición de cuentas, y se debilita cuando un comportamiento individual pone en riesgo la confianza en las instituciones.

Actuar con conducta ejemplar

"No voy a ocultar mi profunda decepción", ha afirmado Marlaska, reiterando las palabras que pronunció en el Congreso de los Diputados tras conocerse la querella contra el anterior DAO.

El ministro ha recordado que los cargos públicos son los primeros obligados a dar ejemplo con una conducta ejemplar.

"La lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres no es solo un compromiso del Gobierno y del Ministerio del Interior, sino una seña de identidad de la sociedad española, que rechaza el machismo y la impunidad", ha señalado.

En este sentido, Marlaska ha subrayado que la Policía Nacional debe seguir en la vanguardia del sistema institucional encargado de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía.

Al acto de toma de posesión de Santafé han asistido, entre otros, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la directora del CNI, Esperanza Casteleiro; y el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, además de representantes de los sindicatos policiales.