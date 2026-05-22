El nuevo protocolo de hantavirus confirma una cuarentena domiciliaria a los 28 días

El Ministerio de Sanidad ha decidido flexibilizar el protocolo frente al brote de hantavirus, permitiendo que las personas confinadas en el Hospital Gómez Ulla de Madrid completen su aislamiento en sus domicilios. Esta medida beneficiará a quienes hayan superado 28 días de seguimiento hospitalario sin síntomas y con resultados negativos en las pruebas PCR, permitiéndoles finalizar el periodo máximo de incubación de 42 días en un entorno familiar bajo una cuarentena domiciliaria supervisada.

Para que este traslado sea efectivo, la vivienda debe reunir condiciones específicas de seguridad sanitaria, como disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferiblemente, un baño de uso exclusivo para la persona en seguimiento. En aquellos casos en los que el domicilio particular no cumpla con estos estándares de aislamiento, las comunidades autónomas tienen la obligación de habilitar recursos alternativos que garanticen que el proceso se desarrolla con total seguridad para el entorno familiar.

El desplazamiento desde el centro hospitalario hasta el hogar se realizará exclusivamente mediante transporte sanitario convencional, evitando tajantemente el uso del transporte público o la realización de paradas innecesarias durante el trayecto. Durante el recorrido, tanto el paciente como el conductor deberán portar mascarillas FFP2 y mantener una separación física estricta, reforzada por una higiene de manos constante y la supervisión directa de las autoridades de Salud Pública de cada región.

Una vez instalados en sus hogares, los afectados deberán realizar dos controles de temperatura al día y notificar de inmediato cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos o mialgias. Mientras la persona permanezca asintomática, no será necesario realizar más PCR de seguimiento, aunque se deberán mantener medidas de prevención rigurosas como la limitación de visitas, la distancia interpersonal y el uso de protección en todas las zonas compartidas de la casa. Sanidad ha subrayado que este protocolo de este 2026 se mantendrá en constante revisión según evolucione la evidencia científica disponible.