Los españoles confinados por hantavirus dan negativo en las PCR y podrán recibir visitas de sus familiares

Las dos personas ingresadas en Alicante y Barcelona tras haber estado en contacto con casos de hantavirus han dado negativo en la segunda prueba PCR, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad. Ambos pacientes permanecen en aislamiento hospitalario, aunque se encuentran asintomáticos.

Con este resultado, y de acuerdo con el protocolo de la Comisión de Salud Pública, podrán recibir visitas de familiares bajo medidas de precaución. Además, si una tercera PCR vuelve a resultar negativa y la evolución clínica sigue siendo favorable, podrían continuar la cuarentena en sus domicilios a partir del próximo fin de semana.

En ese caso, el traslado a casa se produciría tras cumplirse 28 días desde la fecha de exposición, el 25 de abril, siempre bajo las condiciones que determine la Ponencia de Alertas esta misma semana.

El brote de hantavirus se detectó a comienzos de mayo en relación con pasajeros del crucero MV Hondius, tras el fallecimiento de dos personas en Sudáfrica. En España, la mayoría de contactos aislados han dado negativo en las pruebas, con una evolución general favorable.