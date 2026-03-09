Los ocho acusados de la violación grupal de Magaluf admiten los hechos y aceptan 72 años de cárcel

Los ocho acusados de la violación grupal ocurrida en Magaluf en agosto de 2023 han reconocido los hechos y han aceptado un total de 72 años y tres meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía antes del inicio del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares.

El pacto de conformidad se cerró este lunes por la mañana, poco antes de que la Sección Segunda del tribunal celebrara la vista. Los acusados, siete de nacionalidad francesa y uno suizo, han admitido su responsabilidad en seis delitos de agresión sexual y ocho contra la intimidad.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2023, cuando los jóvenes acudieron a la habitación de un hotel en Magaluf donde se alojaba uno de ellos junto con la víctima. Durante aproximadamente media hora, y aprovechando el estado de inconsciencia de la mujer, la desnudaron, realizaron tocamientos de carácter sexual y la violaron en varias ocasiones.

Además, los acusados grabaron 21 vídeos de las agresiones con sus teléfonos móviles, mientras realizaban comentarios obscenos, y posteriormente compartieron las imágenes a través de una aplicación de mensajería.

Los ocho procesados ingresaron en prisión provisional pocos días después de los hechos. En un primer momento, la Fiscalía solicitaba 153 años de cárcel y el pago de 190.600 euros en concepto de responsabilidad civil.

Tras el acuerdo alcanzado, que incluye la atenuante de reparación del daño al haberse abonado ya la indemnización, las penas se han reducido a 72 años y tres meses de prisión en total.

Las condenas individuales varían según la participación y la gravedad de los delitos: dos acusados han sido condenados a 13 años y tres meses, uno a 13 años, dos a 11 años, uno a seis años y tres meses y dos a dos años y tres meses de prisión.

Al término de la vista, la magistrada leyó la sentencia condenatoria de forma oral, a la espera de que sea redactada oficialmente.