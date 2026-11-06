Una oleada de amenazas de bomba afecta a más de 20 vuelos en Europa, incluidos varios con origen o destino en Madrid

Los pasajeros esperan un tren en la estación ferroviaria del aeropuerto de Copenhague, en Copenhague, Dinamarca.

Una oleada de amenazas de bomba contra aviones que operan en Europa ha vuelto a activar este viernes los protocolos de seguridad en varios aeropuertos del continente. Se trata de la tercera jornada de esta semana en la que se registran incidentes de este tipo, con más de 20 alertas contabilizadas, aunque hasta el momento las inspecciones no han detectado explosivos ni riesgos para los pasajeros.

Francia, Dinamarca y República Checa han confirmado nuevas amenazas durante la jornada, mientras las autoridades investigan el origen de estos avisos, que también han afectado a vuelos relacionados con España.

Cuatro aviones aterrizan en París tras recibir amenazas

Las autoridades francesas han confirmado cuatro nuevas amenazas de bomba contra aeronaves que sobrevolaban su territorio. Todos los aviones afectados consiguieron aterrizar sin incidentes en París. Según un portavoz de la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, los equipos especializados en desactivación de explosivos han llevado a cabo inspecciones de seguridad.

Además, se ha abierto una investigación para determinar el origen de las amenazas, cuyo alcance se extiende a diferentes países europeos.

Alertas en los aeropuertos de Copenhague y Praga

En Dinamarca, la Policía ha reforzado su presencia en el aeropuerto de Copenhague tras recibir nuevas amenazas contra el tráfico aéreo. Las autoridades han asegurado que no existe peligro para los pasajeros ni para las personas presentes en las instalaciones, aunque mantienen abierta la investigación. Por su parte, la Policía de República Checa ha comunicado nuevas alertas sobre la supuesta colocación de explosivos de fabricación artesanal en varios vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Praga.

Los responsables aeroportuarios han señalado que se han aplicado las medidas de seguridad necesarias, pero las operaciones habituales del aeropuerto no se han visto afectadas.

Tres vuelos relacionados con Madrid, entre los afectados

La nueva jornada de amenazas se produce después de que el jueves más de una decena de vuelos europeos recibieran avisos de bomba que resultaron falsos. Entre ellos figuraban tres vuelos que habían despegado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían Madrid como destino. Durante aquella jornada, tres aeronaves afectadas por las alertas tuvieron que ser desviadas.

El martes ya se habían registrado otros siete avisos similares, que obligaron a activar dispositivos de seguridad en España, Polonia, Italia y Bulgaria. Por el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables ni se ha producido ninguna reivindicación de estas amenazas, que mantienen en alerta a distintos cuerpos policiales y servicios de seguridad aeroportuaria europeos.