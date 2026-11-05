Un grupo ruso de machistas de ultraderecha envió un correo a los aeropuertos de Roma con una amenaza de bomba: "Vuestro cielo será rojo"

Fighters of the Male State, una organización de extrema derecha de Rusia que defiende el supremacismo blanco y masculino, envió a los aeropuertos de Roma un correo electrónico en el que aseguraba que había colocado artefactos explosivos en los aviones que conectaban Helsinki y Dublín con la capital de Italia.

Por este motivo, se desplegaron cazas para seguir a los aviones que potencialmente podían estar en peligro, sin que se hallase ningún material peligroso a bordo, al igual que ocurrió en los otros cerca de cuarenta vuelos europeos —treinta a lo largo del día de hoy— que esta semana han sido objeto de amenazas de bomba.

El mensaje remitido por el grupo ultraderechista ruso fundado en 2016, escrito en un deficiente italiano según la prensa del país alpino, llevaba por título "Aviso de amenaza" y anunciaba una explosión en una hora. "Todos ustedes son cómplices de una conspiración criminal, y queremos destruirlos por ello", comenzaba, antes de señalar los vuelos afectados, para concluir: "Hoy, vuestro cielo será rojo. Vuestro régimen feminista lo recordará para siempre".