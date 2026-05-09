OMS actualiza la evolución del brote de hantavirus: 6 casos confirmados y 2 sospechosos mientras el barco sigue hacia Canarias

El crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, navega hacia Canarias con todos sus pasajeros asintomáticos y bajo vigilancia internacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actualizado este sábado el balance del brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, confirmando 6 casos positivos entre los ya detectados (incluidos los fallecidos) y 2 casos sospechosos en seguimiento, según el último recuento oficial.

El organismo mantiene el rastreo internacional de contactos en varios países, ya que parte de los pasajeros desembarcaron previamente en escalas intermedias y otros viajaron posteriormente en vuelos comerciales, lo que ha ampliado la vigilancia epidemiológica.

El barco sigue rumbo a Canarias sin pasajeros con síntomas

Pese al brote, el crucero continúa su trayecto hacia Canarias con llegada prevista al puerto de Granadilla (Tenerife) este domingo. Según la información disponible, todos los pasajeros que permanecen a bordo están asintomáticos, y no se han detectado nuevos casos entre el pasaje en navegación.

El operativo de desembarco está ya preparado y coordinado entre el Gobierno de España, la OMS y las autoridades europeas, con el objetivo de realizar la evacuación de forma escalonada y controlada.

Presencia de autoridades en el puerto de Granadilla

En el dispositivo previsto en Tenerife estarán presentes miembros del Gobierno de España, junto con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que viajará a Canarias para coordinar directamente la operación de evacuación y supervisar la aplicación de los protocolos sanitarios. La prioridad será el control médico de los pasajeros a su llegada, su clasificación sanitaria y la organización de traslados y cuarentenas según cada país de destino.

Seguimiento internacional del brote

La OMS mantiene activo el seguimiento del brote en coordinación con múltiples países que ya han identificado casos o contactos relacionados con el crucero. También se mantiene la vigilancia sobre posibles nuevos positivos durante el periodo de incubación del virus. Las autoridades sanitarias insisten en que, pese a la alerta internacional, el riesgo general de transmisión sigue siendo bajo y no hay indicios de transmisión comunitaria en los países afectados.

Sanidad confirma el resultado negativo de la mujer ingresada en Alicante

El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado que la PCR realizada a la ciudadana ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido prevé la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

La mujer, de 32 años, fue ingresada este viernes en una habitación de aislamiento con presión negativa tras presentar sintomatología respiratoria leve —principalmente tos— después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.

Conforme al protocolo, si la segunda PCR vuelve a dar negativo, la paciente pasará a ser considerada contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Si, por el contrario, el resultado fuera positivo, sería trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital La Fe.