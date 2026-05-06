La OMS busca a más de 80 pasajeros por el brote de hantavirus mientras España se prepara para recibir el crucero

España se sitúa en el centro de una alerta sanitaria internacional tras confirmar que acogerá en islas Canarias al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos y al menos siete contagiados a bordo. La decisión se produce a petición de la Organización Mundial de la Salud, que coordina junto a la Unión Europea la respuesta a esta crisis.

El buque, actualmente fondeado en Cabo Verde, será sometido a un exhaustivo análisis epidemiológico antes de autorizar su llegada a territorio español. Una vez en puerto, pasajeros y tripulación serán evaluados bajo estrictos protocolos sanitarios y trasladados posteriormente a sus países de origen en condiciones controladas.

Desde el Gobierno se insiste en que la operación se desarrollará con “todas las garantías de seguridad”, evitando cualquier contacto con la población local mediante circuitos médicos y logísticos específicamente habilitados. España justifica su decisión en el cumplimiento del Derecho Internacional y en la “obligación moral” de asistir a los afectados, entre los que se encuentran ciudadanos españoles.

En paralelo, la OMS ha ampliado el foco de la investigación más allá del barco. El organismo busca a los más de 80 pasajeros que compartieron un vuelo con una turista neerlandesa infectada, que falleció tras ser evacuada desde el crucero. El rastreo internacional se ha activado ante la sospecha de una posible transmisión en contactos estrechos.

La pasajera, una turista neerlandesa de 69 años, había sido evacuada del barco con síntomas y trasladada en avión desde Santa Elena a Johannesburgo junto a otros 82 viajeros y seis tripulantes. Tras confirmarse que murió por hantavirus, las autoridades sanitarias internacionales tratan ahora de identificar y monitorizar a todos los posibles contactos ante el riesgo, aunque bajo, de transmisión en situaciones muy estrechas.

Este seguimiento se produce en paralelo a la gestión del propio crucero, que permanece en Cabo Verde con al menos tres fallecidos y varios afectados. España ha aceptado acoger la embarcación en Islas Canarias, donde será sometida a un control epidemiológico exhaustivo antes de cualquier desembarco.

El operativo, coordinado a nivel internacional, incluye protocolos estrictos para evitar cualquier contacto con la población y garantizar el aislamiento y evaluación médica de pasajeros y tripulación. Mientras tanto, expertos insisten en que el virus no se transmite fácilmente, aunque el rastreo masivo refleja la cautela con la que se está actuando ante un brote de alcance global.

Pese a la preocupación generada, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha llamado a la calma al señalar que “el hantavirus se transmite de una manera muy concreta” y que no prevé un riesgo significativo para España.

Mientras tanto, Canarias permanece en alerta sanitaria, a la espera de la llegada del buque, en una operación que combina la urgencia humanitaria con un despliegue sanitario sin precedentes recientes.