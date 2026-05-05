El crucero afectado por hantavirus, en el que viaja el ornitólogo de Cariño Ricardo Hevia, atracará en Canarias

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, solicitó al Gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius, donde existe un brote de hantavirus, en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario.

Ricardo Hevia, un experto ornitólogo de la localidad coruñesa de Cariño viaja a bordo del crucero, aunque la Consellería de Sanidade confirmó que no presenta síntomas.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) realizó un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días.

Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias.

Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.

La OMS explicó que las Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. Además, Gobierno también aceptó una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que fue trasportado a Canarias en un avión hospitalizado.

Mensaje de la OMS

“Estamos colaborando con las autoridades españolas, que han dicho que recibirán el crucero para llevar a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección integral del barco y, por supuesto, para evaluar el riesgo que presentan los pasajeros que se encuentran a bordo”, informó ayer la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Oceanwide Expeditions, la naviera del crucero, informó ayer de que, “por el momento”, no se habían identificado nuevas personas sintomáticas por hantavirus a bordo y que se llevaron a cabo preparativos para la evacuación médica de las personas que actualmente requieren atención urgente.

La compañía recordó que se trata de dos miembros de la tripulación que presentan síntomas respiratorios agudos y, por tanto, “siguen necesitando atención médica urgente”.

En cuanto a las investigaciones sobre la causa de la enfermedad y cualquier posible conexión entre los casos, la naviera manifestó que “continúan en curso”.

No obstante, sobre el posible origen del hantavirus, se remitieron a la información dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las declaraciones de su portavoz, la doctora Maria Van Kerkhove, quien informó de la sospecha que la primera persona infectada probablemente contrajo el virus antes de embarcar.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) consideró que el riesgo del brote de hantavirus en el crucero, “es muy bajo, dado que se están implementando medidas adecuadas de prevención y control de infecciones a bordo”.