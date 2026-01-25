Óscar Puente tras el accidente de Adamuz: “Si alguien no ha hecho bien su trabajo, exigiremos responsabilidades; y si soy yo, también”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que se exigirán responsabilidades a quienes no hayan cumplido correctamente con su trabajo tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas. En una entrevista con El País, recogida por Europa Press, el titular del ministerio subrayó que, de ser él responsable, también asumiría las consecuencias, aunque matizó que “ahora no hay debate” sobre su dimisión.

Puente relató cómo fue informado del accidente el domingo 18 de enero a las 20:00 horas y cómo acudió inmediatamente al centro de control de Adif, permaneciendo allí hasta el martes por la noche sin regresar a su domicilio. “He dado ruedas de prensa, entrevistas, y no he tenido ni un minuto para pensar en mí mismo. Estoy preocupado por lo que tengo que resolver”, declaró.

Investigación y responsabilidades técnicas

El ministro descartó responsabilizar de manera automática a su cartera, señalando que primero deben confirmarse las causas técnicas del accidente: “Estamos intentando averiguar qué ha pasado. Primero veamos si se confirma que es el carril o la soldadura. Ahí se podrá esclarecer qué tipo de responsabilidades hay, si es que las hubiera”.

Además, Puente defendió su gestión frente a comparaciones con otros dirigentes, como Carlos Mazón, y rechazó que su actuación pueda considerarse negligente. “Nunca he querido entrar en la comparación con Mazón, pero me parece ofensiva. Yo estaba al frente de mis responsabilidades en todo momento”, insistió.

Sobre las denuncias de los maquinistas por posibles deficiencias en las vías, el ministro aseguró que siempre se atienden, pero aclaró que en el tramo accidentado no había avisos relacionados con la seguridad de la vía. También abrió la puerta a evaluar un posible incremento del gasto en mantenimiento, aunque desvinculó esta cuestión del accidente.

Finalmente, Puente negó cualquier relación del accidente con el llamado caso Koldo, y recalcó que politizar el suceso no ayudará a resolver los problemas: “Así no resolveremos el problema”, concluyó.