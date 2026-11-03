Óscar Puente dimite tras 4 horas de comparecencia sobre su gestión de los dos accidentes ferroviarios que dejan 114 muertos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la comparecencia de este martes a la tarde.

Óscar Puente ha presentado su dimisión como ministro de Transportes este martes, tras comparecer durante cuatro horas para dar explicaciones sobre su gestión después de los dos accidentes ferroviarios que han dejado 114 fallecidos en menos de un año. El dirigente socialista también ha anunciado que renuncia a concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y, por tanto, no encabezará la candidatura del PSOE por Valladolid.

"Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de gravedad en menos de un año", afirmó Puente al comunicar su decisión. Según explicó, tomó la decisión en los primeros minutos posteriores a los siniestros, aunque ha esperado hasta este martes para hacerla pública.

El ya exministro resumió su salida con una frase: "La culpa no puede morir sola", con la que dejó abierta la necesidad de depurar otras responsabilidades por lo ocurrido.

También renuncia a las elecciones del 29-N

Puente explicó que su decisión no se limita a abandonar el Gobierno, sino que también supone apartarse de la carrera electoral. "No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino también a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre", señaló.

El socialista defendió que su salida responde a su compromiso con el partido y con el país. Recordó que forma parte de una organización con casi 150 años de historia, en la que también militaron su madre y su abuelo, y aseguró que pretende estar "a la altura" de quienes le precedieron.

"Nadie es más grande que la organización a la que pertenece. Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido ni, desde luego, que mi país", añadió.