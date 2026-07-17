Óscar Puente insta a Puigdemont a volver al país: “Si yo fuera él, me plantaba en España, sin ninguna duda”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su entrevista en RNE, donde animó a Puigdemont a volver a España.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha animado este viernes al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a regresar a España después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley de amnistía al considerar que no vulnera el derecho comunitario.

En una entrevista concedida a RNE, Puente aseguró que, si estuviera en la situación del líder de Junts, volvería de inmediato al país. "Si yo fuera el señor Puigdemont, hoy me plantaba en España. Sin ninguna duda", afirmó. A su juicio, ese paso supondría "un gesto de liderazgo político" y serviría para poner a prueba la aplicación efectiva de la ley.

El ministro reconoció que el expresidente catalán podría ser detenido a su llegada debido a la orden nacional de arresto que continúa en vigor, aunque insistió en que, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y el reciente fallo del TJUE, resulta "verdaderamente complicado de entender" que la amnistía no se aplique de forma inmediata.

"Hay situaciones insostenibles a las que hay que plantar cara", señaló Puente, quien incluso aseguró que asumiría una eventual detención. "Yo me plantaba hoy en España. Y que me detengan y que me lleven a prisión", afirmó, aunque precisó que el Gobierno está obligado a cumplir las resoluciones judiciales mientras permanezcan vigentes.

El titular de Transportes defendió que, una vez que la ley de amnistía ha sido aprobada por el Parlamento y respaldada tanto por el Tribunal Constitucional como por el TJUE, no tendría sentido que Puigdemont no pudiera circular libremente por España. "Vamos a ponernos todos colorados de una vez", manifestó, antes de matizar: "No soy Puigdemont".

Las declaraciones del ministro provocaron una rápida respuesta del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien replicó a través de la red social X con un escueto mensaje en catalán: "Quanta misèria i frivolitat" ("Cuánta miseria y frivolidad").

Durante la entrevista, Puente también aprovechó para cuestionar otras actuaciones judiciales recientes, como el procedimiento contra Begoña Gómez y la condena al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, insistiendo en que existe una parte del poder judicial que, a su juicio, invade competencias del poder legislativo.