¿Sabe usted que parece que Oscar Puente se ríe de Ourense?

¿Sabe usted que mientras Galicia vivía una nueva jornada de caos ferroviario, el ministro de Transportes estaba preocupado por poder cogerse una baja por un implante capilar? ¿Que la estación de tren de Ourense estaba a rebosar pero Oscar Puente estaba de risas haciendo la vista gorda? ¿Que tras presumir de su “sí al absentismo capilar”, ha demostrado tomarse al pie de la letra lo de estar ausente de sus obligaciones?