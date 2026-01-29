óscar Puente: “No conozco todo lo que sucedió, dije lo que sabía”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que las roturas de carril en las vías de tren son habituales en las redes ferroviarias como la europea, pero casi nunca producen accidentes con daños personales. En el Pleno del Senado de ayer, el ministro explicó que la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) trabaja en estudios de investigación, en algunos de ellos junto a Adif, para conocer más a fondo las causas y consecuencias de esas roturas. “Se producen con cierta frecuencia, pero casi nunca con pérdidas humanas o daños personales. Normalmente los sistemas de detección avisan y otras veces no, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad que tenemos en la normativa”, manifestó.

Puente durante su intervención defendió que no mintió ni ocultó información, tras las críticas de la oposición. “Aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información. ¡Qué patas más cortas tendría una mentira al decir públicamente lo contrario de lo que dicen los documentos públicos!”, argumentó.

El titular de Transportes también dijo que la red ferroviaria española no está saturada, poniendo como ejemplo que la línea Milán-Roma, ya en el año 2009, contaba con 182 trenes diarios, o que la de París-Lyon tiene 200 trenes al día, frente a los 90 de la Madrid-Barcelona.

De manera previa a presentar un prolijo informe sobre las obras de renovación del corredor Madrid Andalucía donde sucedió el accidente, señaló que la información evoluciona como motivo de estos cambios y que su compromiso con la verdad es total. “No tengo todo el conocimiento de lo que sucedió, se va rellenando; dije lo que sabía”. Al final de su intervención, el ministro defendió que cumplió “honestamente” con sus obligaciones y cree que “no están justificadas” las peticiones de dimisión que le lanzaron varios grupos como el PP o Junts, entre otros.

Homenaje de Estado

Del mismo modo, espetó al PP que cuando se produzca un homenaje de Estado a las víctimas, estará allí y les mirará “a la cara”: “Porque yo sí puedo hacerlo y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes, ni decirme a mí si puedo o no puedo asistir a un funeral” , agregó Puente. Óscar Puente también desdeñó el anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de crear una comisión de investigación en el Senado tras el accidente de Adamuz, reprochando a los “populares” que vayan a impulsar ahora este foro cuando se negaron a hacerlo con el accidente de Angrois. Puente si admitió en el Senado que el servicio de trenes de Rodalies está “muy mal”, debido al déficit anterior de inversiones.