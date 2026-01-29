Directo | Puente comparece en el Senado para dar explicaciones tras los accidentes ferroviarios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este jueves, 29 de enero, en el Senado para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios. El PP registró el pasado lunes las comparecencias urgentes en la Cámara Alta, donde tienen mayoría, del ministro y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, el Gobierno decidió que fuera Puente quien acudiera a responder este jueves al Senado, ya que tiene la capacidad de elegir qué miembro del Gobierno acude a contestar al Parlamento. El presidente acudirá a dar explicaciones, pero no al Senado sino al Congreso y a petición propia, el 11 de febrero, según han indicado fuentes gubernamentales.

La comparecencia de Puente en el Senado se produce después de que esta semana el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, haya señalado que la causa principal que se investiga actualmente del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 45 personas, es la rotura de una soldadura.

“Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura”, apuntó Barrón en una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En este sentido, el ministro de Transportes se ha mostrado molesto por las apariciones públicas en medios de comunicación del presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, debido a que originan un debate público sobre cuestiones que cree que no se deberían tratar de esta forma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, el ministro cuestionó las intervenciones de Barrón por plantear hipótesis en programas de televisión que todavía no han sido comprobadas en laboratorio.

“Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar”, argumentó el ministro.

La comparecencia de Puente se produce el mismo día en que se celebra una misa funeral en Huelva por las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, y a la que asistirán los Reyes, así como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente.

Este funeral católico se celebrará a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.

Al mismo tiempo, la Catedral de La Almudena de Madrid acogerá este jueves una misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz, que fue solicitada al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.