Pabellón del Conocimiento, ocho auditorios como el epicentro del debate y la innovación

Una de las grandes novedades de la edición de Fitur 2026 llega de la mano de la creación del Pabellón de Conocimiento (Pabellón 12), que promoverá una edición especialmente dinámica, innovadora y alineada con los retos del sector. Un espacio que se convertirá en el epicentro del debate y la innovación sobre las líneas que están definiendo el futuro de una industria cada vez más responsable y tecnológica. Contará con ocho auditorios, una decena de programas de conferencias, más de dos centenares de sesiones y más de doscientos cincuenta ponentes de primer nivel.

Este nuevo pabellón acogerá novedades clave como la sección Fitur Experience, que pondrá el foco en el turismo de experiencias; la primera Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, que abordará los retos de la comunicación turística junto a expertos en verificación informativa y líderes del sector público y privado; y el área de Travel Technology, que duplica su superficie y reunirá a más de ciento noventa empresas líderes en la digitalización de la industria turística.

Imagen de una edición pasada.

Igualmente, el Reto FiturNext 2026 pone su foco en cómo el turismo puede contribuir a una gestión eficiente y sostenible del agua. En este sentido, las candidaturas al Reto 2026 se estructurarán a partir de las siguientes categorías de impacto y contribución al reto, esto es, Destinos y otros territorios; Horeca y sector transporte; y otros agentes de la cadena de valor de la alimentación.

Porque la feria avanza año tras año en su línea de especialización contribuyendo a impulsar los distintos sectores industriales que impactan en el turismo y que han desarrollado toda una estrategia turística en torno a su actividad, de manera que no faltarán en la edición 2026 las diferentes secciones especializadas.

Echando la vista atrás, la edición 2025 recibió un total de doscientos cincuenta y cinco mil visitantes, con especial crecimiento en sus tres primeras jornadas, que congregaron a ciento cincuenta y cinco mil profesionales. Con nueve pabellones, FITUR 2025 consolidó su liderazgo también por participación y acogió a más de nueve mil quinientas empresas a lo largo de ochocientos ochenta y cuatro stands y reunió a ciento cincuenta y seis países del mundo, ciento uno de ellos con representación oficial. Esta afluencia, además, tuvo un impacto económico en Madrid de cuatrocientos cuarenta y cinco millones de euros.