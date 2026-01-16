Asturias celebra en Fitur el 40º aniversario del turismo rural con un estand inmersivo y sostenible

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo durante la presentación del stand de Fitur

El Principado de Asturias celebrará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el 40º aniversario del turismo rural con un estand de alto impacto visual que mostrará a la comunidad como un destino diverso, sostenible y atractivo durante todo el año. La propuesta, que podrá visitarse del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid, combina innovación tecnológica, identidad cultural y una clara vocación de apoyo al sector turístico.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, acompañada por la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha presentado hoy el diseño del estand y la programación prevista. Llamedo subrayó que el turismo rural “forma parte del ADN de Asturias” y destacó su papel clave en el desarrollo de los pueblos, al tiempo que remarcó la apuesta del Ejecutivo por un modelo turístico activo durante los doce meses del año.

Durante la presentación, la vicepresidenta anunció además que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicará mañana la convocatoria del programa de bonos turísticos de 2026. Los establecimientos rurales podrán adherirse entre el 17 de enero y el 1 de febrero, mientras que los usuarios podrán descargarlos a partir del 2 de febrero hasta agotar el crédito disponible.

Un recorrido por las cuatro estaciones

El acceso al pabellón asturiano se plantea como una experiencia audiovisual inmersiva, con pantallas LED de gran formato que envuelven al visitante en imágenes de playas, cascadas, bosques y paisajes nevados. El recorrido invita a descubrir Asturias más allá de la temporada alta y refuerza la estrategia de desestacionalización del turismo.

Maqueta del stand de Asturias en Fitur

El estand rinde homenaje a cuatro décadas de turismo rural como modelo pionero ligado al territorio y a las comunidades locales, pero lo hace desde un lenguaje contemporáneo que mira al futuro. Entre sus elementos destacados se encuentra un mapa interactivo de todos los concejos y la guía virtual metahumana NELA Experience, que personaliza la información según los intereses del visitante y servirá de marco para presentar el nuevo eslogan de la campaña de Turismo Asturias.

La cultura sidrera contará con un protagonismo especial mediante un llamativo chigre-tienda, realizado con materiales sostenibles, que ofrecerá degustaciones de sidra y una experiencia de realidad virtual desarrollada junto a la DOP Sidra de Asturias, uniendo tradición e innovación.

Espacio para el sector y proyección exterior

El diseño del estand refuerza su papel como punto de encuentro profesional. El ágora central acogerá 48 presentaciones, entre ellas la nueva campaña turística del Principado, las nuevas conexiones aéreas y mesas redondas sobre turismo rural, cultura sidrera o los vínculos astur-mexicanos. La Terraza del Paraíso, concebida como área empresarial, amplía su capacidad para albergar reuniones de más de 120 personas, mientras que el espacio para medios de comunicación duplica su superficie.

Durante el fin de semana, la programación se abrirá al público general con actividades participativas, degustaciones de productos con IGP, experiencias de realidad virtual y propuestas vinculadas a la identidad cultural y gastronómica de distintos concejos.

La agenda culminará el 23 de enero con la celebración del Día de Asturias, una jornada institucional que, al igual que el resto de actos, será retransmitida en streaming para reforzar la proyección exterior de la comunidad.