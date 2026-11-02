La Palma, a oscuras: un apagón general deja sin suministro a 50.500 usuarios
ALERTA MÁXIMA
Un cero energético registrado a las 06:38 horas deja sin suministro a 50.508 abonados en La Palma, en plena alerta máxima por tormentas eléctricas y con la línea Guinchos-Valle fuera de servicio
Un total de 50.508 abonados se encuentran sin suministro eléctrico en La Palma tras el cero energético iniciado a las 06.38 horas. informan fuentes de Endesa a Europa Press, que señalan también que ya se han iniciado los trabajos para iniciar la reposición del sistema.
La compañía aún no precisa el origen del incidente pero explica que La Palma se ve afectada por tormentas eléctricas derivadas de un fuerte episodio de lluvias que ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta máxima y activar el plan de emergencias (Plateca).
Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilowatios, única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, continúa indisponible por un incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.
Desde REE, operadora del sistema, señalan que ya se ha iniciado el proceso de reposición en la isla para restablecer el servicio "en el menor tiempo posible" y se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema.
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