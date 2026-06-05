El papa León XIV se reunirá en España con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia

El papa León XIV mantendrá un encuentro con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia durante su próximo viaje a España, según ha confirmado la oficina de prensa del Vaticano. La Santa Sede no ha precisado la fecha exacta de la reunión y ha indicado que los detalles se darán a conocer una vez finalizada para preservar la privacidad de los participantes.

La posibilidad de este encuentro había sido objeto de numerosas informaciones en los últimos días y supone un nuevo gesto de acercamiento hacia las personas afectadas por los casos de pederastia vinculados a instituciones eclesiásticas.

En paralelo, el sistema de reparación acordado entre la Iglesia y el Estado continúa avanzando. Desde el pasado 15 de abril, la unidad de tramitación habilitada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recibido alrededor de 300 solicitudes de víctimas que buscan reconocimiento y reparación a través de este mecanismo impulsado tras las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

La magnitud del problema quedó reflejada en el informe publicado por esta institución en 2023, que estimaba la existencia de cientos de miles de víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en España a lo largo de varias décadas. Un fenómeno que ha generado un profundo impacto social y que se enmarca en una crisis global que ha afectado a la Iglesia católica en numerosos países.

Con esta reunión, el pontífice busca reforzar el compromiso de la Iglesia con las víctimas y avanzar en las medidas de reconocimiento, escucha y reparación de quienes sufrieron estos abusos.