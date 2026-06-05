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9e5a8563 | José Paz

Galería | Ourense despide a los 120 jóvenes que viajan al encuentro con el papa León XIV

RUMBO A MADRID

Más de 120 jóvenes ourensanos de toda la provincia se encuentran ya de camino a Madrid para acudir a la visita del papa después de haber partido en la mañana de este viernes en dos autobuses

La Región
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Publicado: 05 jun 2026 - 18:58 Actualizado: 05 jun 2026 - 19:00

La Diócesis de Ourense ya camina rumbo a Madrid. Los dos autobuses que transportan a los 120 jóvenes inscritos han partido este viernes rumbo a la capital para participar en la esperada visita del papa León XIV de este sábado. Los peregrinos, procedentes de todos los puntos de la provincia, incluyendo a alumnos del Seminario Menor y chicos de diversas parroquias de la ciudad y del resto de la provincia, han iniciado el viaje a primera hora cargados de equipaje, enseres y banderas, contagiando su entusiasmo a las familias que se han acercado a despedirlos en una jornada marcada por los nervios y las sonrisas.

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1/7 Un grupo de jóvenes avanza a paso firme cargando mochilas y equipaje de camino directo al bus. | José Paz
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2/7 Varios peregrinos caminan arrastrando sus maletas hacia la zona de salida. | José Paz
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3/7 Jóvenes se dirigen decididos hacia el autobús con su maleta de mano justo antes de comenzar el viaje a la capital. | José Paz
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4/7 Las mochilas, los sacos de dormir y los enseres personales se acumulan junto al bus en los momentos previos a la partida. | José Paz
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5/7 Varios jóvenes ourensanos cargan sus pesadas maletas en el maletero del autobús a primera hora de esta mañana. | José Paz
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6/7 Varios jóvenes ourensanos cargan sus pesadas maletas en el maletero del autobús a primera hora de esta mañana. | José Paz
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7/7 El entusiasmo se hace notar entre los jóvenes, que ya lucen los símbolos que llevarán a la gran vigilia con el Papa. | José Paz

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