Galería | Ourense despide a los 120 jóvenes que viajan al encuentro con el papa León XIV

Más de 120 jóvenes ourensanos de toda la provincia se encuentran ya de camino a Madrid para acudir a la visita del papa después de haber partido en la mañana de este viernes en dos autobuses

La Diócesis de Ourense ya camina rumbo a Madrid. Los dos autobuses que transportan a los 120 jóvenes inscritos han partido este viernes rumbo a la capital para participar en la esperada visita del papa León XIV de este sábado. Los peregrinos, procedentes de todos los puntos de la provincia, incluyendo a alumnos del Seminario Menor y chicos de diversas parroquias de la ciudad y del resto de la provincia, han iniciado el viaje a primera hora cargados de equipaje, enseres y banderas, contagiando su entusiasmo a las familias que se han acercado a despedirlos en una jornada marcada por los nervios y las sonrisas.