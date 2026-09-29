El papa pide soluciones a la crisis de vivienda tras el desahucio de Maricarmen: "Se deben buscar soluciones más justas"

El papa León XIV ha instado a exigir respuestas a los responsables políticos ante la crisis de la vivienda, después de ser preguntado por el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada en Madrid, cuya situación ha desencadenado protestas en distintos puntos de España.

Durante una rueda de prensa a bordo del avión que lo trasladaba a Roma desde Metz (Francia), el Pontífice ha reconocido que desconocía el caso concreto, aunque se ha preguntado cuál es "el problema en el sistema que permite a una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa".

León XIV ha señalado que las dificultades para acceder y mantener una vivienda afectan a numerosos países y ha defendido que las soluciones deben ir más allá de responder a situaciones de emergencia.

"Creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que, quizás, exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente", ha afirmado. El papa ha insistido en la necesidad de identificar las causas estructurales del problema y ha considerado que el caso de Maricarmen constituye un ejemplo de situaciones ante las que la Iglesia, como comunidad, también debe buscar "soluciones más justas".

El papa reclama acompañar a las víctimas de abusos

Durante su comparecencia, León XIV también se ha referido a su encuentro con siete víctimas de abusos en el seno de la Iglesia durante su visita a Francia. El Pontífice ha explicado que les trasladó su disposición a escuchar y acompañar a otras víctimas, reconociendo el sufrimiento provocado por estas situaciones. Asimismo, ha señalado que los abusos sexuales adquieren una dimensión especialmente grave cuando se producen dentro de la Iglesia, porque pueden dañar profundamente la fe de quienes los sufren.

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Por ello, ha reconocido la responsabilidad de la institución de acompañar a las víctimas durante su proceso de recuperación.

Críticas al negocio de las armas y llamamiento al diálogo

En relación con los conflictos internacionales y el rearme europeo, León XIV ha advertido de que un reducido número de personas obtiene grandes beneficios económicos de la industria armamentística.

El papa ha lamentado que las cantidades destinadas a fomentar la guerra podrían emplearse para combatir el hambre, mejorar el acceso a la vivienda o afrontar el desempleo. "Todo el mundo busca una voz que ofrezca otra vía, una que no diga 'gastemos más en armas'", ha señalado, al advertir de que incrementar el gasto militar puede alimentar nuevas tensiones.

Frente a esta situación, el Pontífice ha defendido el diálogo como herramienta para evitar nuevos conflictos.