El Papa regresará a Roma en el Falcon del rey tras una avería en el avión que debía trasladarlo desde Tenerife

El rey Felipe VI y el papa León XIV conversan durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida, en Tenerife.

El papa León XIV regresará finalmente a Roma a bordo de un Falcon de la Fuerza Aérea Española después de que el avión de Iberia que debía trasladarlo desde Tenerife sufriera una avería técnica que impidió su despegue.

La incidencia se produjo este viernes en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, cuando el Pontífice ya se encontraba a bordo del Airbus A320 junto a su séquito y los periodistas que lo acompañaban tras concluir su visita de siete días a España. Un problema detectado en uno de los motores obligó a interrumpir la operación y a desembarcar inicialmente al Santo Padre.

Tras conocer la situación, el rey Felipe VI regresó a la aeronave para acompañar personalmente a León XIV de vuelta a la terminal. Ambos abandonaron el avión juntos y permanecieron en una sala del aeropuerto mientras los técnicos evaluaban la avería.

Aunque en un primer momento se intentó solucionar el problema, incluso reorientando la aeronave para facilitar el arranque del motor afectado, Iberia confirmó posteriormente que la incidencia no podía resolverse de forma inmediata. Ante esta situación, la aerolínea anunció el envío de un avión de reemplazo desde Madrid para trasladar al resto de la comitiva.

Finalmente, el rey ofreció al Pontífice utilizar el Falcon que se encontraba a su disposición para completar el viaje de regreso al Vaticano, una propuesta que León XIV aceptó. El monarca, por su parte, deberá esperar la llegada de otra aeronave de la Fuerza Aérea Española para regresar.

El incidente se produjo tras la ceremonia oficial de despedida celebrada en Tenerife Norte, que puso fin al histórico viaje de León XIV a España, el primero que incluye una visita a Canarias. Durante una semana, el Papa recorrió Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, protagonizando numerosos actos religiosos e institucionales con especial atención al fenómeno migratorio.

La avería registrada en Los Rodeos supone un episodio poco habitual en los desplazamientos papales y obligó a modificar sobre la marcha el operativo previsto para el regreso del Pontífice a Roma.