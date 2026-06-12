Directo | León XIV acaba en Tenerife su viaje a España con encuentros con migrantes y una misa para 30.000 personas

El Papa León XIV durante un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes, en el puerto de Arguineguín.

El Papa León XIV culmina este viernes 12 de junio en Tenerife su visita a España, que le ha llevado a Madrid, Barcelona y Gran Canaria, donde en su visita al muelle de Arguineguín ha defendido que “la dignidad no tiene pasaporte” para reunirse después con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y presidir una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.

Con las clases suspendidas y la recomendación de impulsar el teletrabajo para favorecer la movilidad, el Papa llega al aeropuerto de Tenerife Norte en torno a las 09,10 horas, donde es recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Desde ahí se traslada hasta el centro de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde se reúne con usuarios para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas y que en los momentos más duros de la “ruta atlántica” llegó a albergar hasta 1.600.

Una vez allí, dos migrantes, arropados por usuarios y trabajadores del centro, trasladan al Santo Padre su historia de vida en un acto previsto como breve pero muy cercano, con el que se busca trasladar el drama y la emergencia migratoria en Canarias.

La visión migratoria continúa con un encuentro con organizaciones y personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna a partir de las 10,10 horas. El acto combina música, experiencias personales y reflexión, en una muestra de la diversidad humana y cultural del archipiélago.

Tras la bienvenida del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, un grupo de cuatro personas migrantes comparten sus historias y experiencias ante León XIV y los asistentes.

Entre los testimonios figuran los de Darwin Rivas, sacerdote y delegado de Cáritas en El Hierro, que incide en la acogida migratoria en la isla; Mbacke Ndiaye, joven senegalés acogido por la Fundación Canaria El Buen Samaritano; Khalid Allad, acompañado por la Fundación Don Bosco Salesianos; y Thalia Johana, migrante colombiana, ex participante y voluntaria de Cáritas en su parroquia y en el proyecto “Construyendo Comunidad”.

A la salida de la plaza, el Papa se dirige hasta el Obispado a bordo de un coche eléctrico adaptado desde el que saluda a unas 500 personas pertenecientes a colectivos vulnerables y entidades religiosas.

Ya en el Obispado, realiza un breve descanso antes de partir hacia Santa Cruz de Tenerife, donde recorre a bordo del papamóvil las principales calles de la capital —Leoncio Rodríguez, avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, Plaza del Cabildo, avenida Marítima y avenida Francisco La Roche— hasta llegar al puerto, donde oficia una misa para más de 32.000 personas.

Misa en el puerto a las 12,15 horas

Durante los momentos previos a la Eucaristía, que arranca a las 12.15 horas y cuenta con el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria, se proyecta un vídeo con imágenes de celebraciones, encuentros y acontecimientos significativos de las islas, acompañado por mensajes del obispo.

La espera se ameniza con actuaciones musicales de Guan Magec, Los Sabandeños y Chago Melián, que ofrecen un repertorio preparado para la ocasión. Una vez cerradas las puertas del recinto, comienza una animación en directo para preparar a los asistentes para la llegada del Santo Padre.

Se interpreta el himno dedicado al Papa, con la participación de un coro creado para la celebración, integrado por formaciones corales, solistas, el organista Juan Luis Bardón y la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música.

Eucaristía con simbolismo

La geometría del altar, con 280 metros cuadrados, se inspira en la planta original de la Basílica de San Pedro, un guiño a la Iglesia universal que centra la atención hacia Canarias. Elementos simbólicos como el picón, la roca volcánica y la vegetación autóctona cargan de significado el escenario, donde el mar también tiene un papel silencioso.

Junto al espacio celebrativo se sitúan tres cayucos llegados desde Senegal, como memoria y llamada a la conciencia, en representación de quienes emprenden el camino en busca de esperanza, quienes encuentran acogida y quienes no alcanzan la orilla.

En el centro se sitúa la cruz, con la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, junto a la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, integrada entre la vegetación y la piedra volcánica. Pasadas las 13.00 horas, la comitiva papal sale en dirección al aeropuerto de Tenerife Norte, donde se celebra la ceremonia de despedida a las 14.30 horas en presencia del Rey Felipe VI.