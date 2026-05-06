León XIV se reunirá con Sánchez y visitará un centro de migrantes y una cárcel en su viaje a España

El Papa se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 8 de junio, una hora antes de intervenir en el Congreso de los Diputados. También visitará una prisión en Barcelona y un centro de migrantes en Tenerife, según se desprende de la agenda oficial de su visita a España del 6 al 12 de junio, publicada ayer por el Vaticano. En total, pronunciará doce discursos, cinco saludos y cinco homilías.

El Pontífice llegará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas del sábado 6 de junio, donde tendrá lugar la acogida oficial. La ceremonia de bienvenida será a las 11,30 horas en el Palacio Real y, posteriormente, a las 12,00 horas, León XIV hará una visita de cortesía a los Reyes. Por la tarde tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita: la Vigilia de oración con los jóvenes, que se celebrará en la Plaza de Lima, donde pronunciará su segundo discurso.

El domingo 7 de junio, a las 10:00 horas, tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, Robert Prevost mantendrá un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena, en el acto "Tejer redes".

Discurso en el Congreso

El lunes 8 de junio comenzará a las 09,30 horas con el encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso de los Diputados, donde a las 10,30 horas se reunirá con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer papa en pronunciar un discurso ante la Cámara.

El martes 9 de junio, llegará a Barcelona a las 12,25 horas. Está previsto el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con discurso del Santo Padre.

El miércoles 10 de junio, León XIV visitará el centro penitenciario Brians 1, la Abadía de Montserrat y está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia, así como la inauguración de la torre de Jesucristo.

El jueves 11 de junio, el papa se desplazará desde El Prat a Las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10,50 horas. En las islas permanecerá hasta el martes para conocer la realidad que viven los migrantes. El viernes 12 de junio, visitará a primera hora de la mañana el centro de migrantes "Las Raíces". Por la tarde, a las 15,00 horas, está previsto su regreso a Roma.

Las ONG celebran poner el foco en la migración

Accem celebró la visita del papa León XIV al centro de emergencia humanitaria Las Raíces, en Tenerife, que gestiona la organización, el próximo 12 de junio, lo que considera que es una “muestra del compromiso” del pontífice “con los más vulnerables”.

“Valoramos muy positivamente la visita del papa al centro de emergencia humanitaria Las Raíces, que gestionamos desde Accem en la isla de Tenerife. Es una muestra del compromiso con los más vulnerables, haciendo especial énfasis en el trato a las personas migrantes y refugiadas, que a día de hoy sufren el señalamiento y el odio de algunos sectores sociales”, aseguraron fuentes de la ONG. Para la ONG, este acto dentro de la agenda de León XIV también visibiliza su preocupación “por los que dejan atrás sus hogares y arriesgan sus vidas en peligrosas rutas migratorias (como la canaria, considerada la más mortífera del mundo), por falta de vías legales y seguras, en busca de una seguridad y un futuro que no tienen en sus países de origen”.