Pradales se reunirá con el Papa el 13 de mayo en el Vaticano

El lehendakari Imanol Pradales mantendrá un encuentro con el Papa León XIV el próximo 13 de mayo en el Vaticano, en el marco de la Audiencia General que celebrará ese día el Pontífice. La reunión ha sido confirmada por la Presidencia vasca, que destaca el “alto valor” institucional de la cita.

Según el Gobierno vasco, este encuentro permitirá reforzar la presencia de Euskadi en el ámbito internacional y abrir espacios de diálogo sobre retos globales como la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre geopolítica.

No es la primera vez que un lehendakari se reúne con el Papa. El precedente más reciente tuvo lugar en 2019, cuando Iñigo Urkullu fue recibido por el entonces Pontífice Francisco en la Santa Sede.

El encuentro entre Pradales y León XIV se producirá, además, en la antesala del viaje apostólico que el Papa realizará a España entre el 6 y el 12 de junio, con visitas previstas a Madrid, Barcelona y Canarias.

Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que esta reunión se enmarca en la estrategia de acción exterior, orientada a posicionar a Euskadi en foros internacionales donde se abordan los grandes desafíos contemporáneos, en línea con los valores que guían su acción política.

Antes de su cita en Roma, el lehendakari viajará a Italia entre los días 6 y 8 de mayo para participar en la Bienal de Venecia, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera presencia vasca en este importante evento cultural.