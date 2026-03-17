El Partido Popular lleva al Congreso el endurecimiento de la prisión permanente revisable

Vista general durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados en una imagen de archivo.

El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes la proposición de ley presentada por el PP para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable. La iniciativa busca que esta pena máxima se aplique a los asesinos que oculten el cadáver de la víctima y a los reincidentes, reforzando así la protección de las familias afectadas y la prevención de delitos futuros.

Marta del Castillo: 17 años del crimen que conmocionó a España

El debate se produce en un contexto de conmoción social por casos emblemáticos como el de Marta del Castillo, cuyo asesinato y ocultación del cuerpo evidencian la necesidad de endurecer las penas para quienes impidan localizar los restos de sus víctimas. La reforma propuesta también busca incentivar que los condenados colaboren en la localización del cadáver, garantizando así un duelo y cierre judicial para las familias.

La iniciativa del PP, que ya se presentó en legislaturas anteriores sin culminarse, modifica el artículo 140 del Código Penal y se une a medidas previas que contemplan la prisión permanente revisable en casos de asesinatos de menores, personas vulnerables, crímenes múltiples o vinculados a terrorismo. La medida cuenta con el respaldo de UPN y el posible apoyo de Vox, mientras que el PSOE mantiene posiciones divididas sobre su alcance.

Si el Congreso aprueba la toma en consideración, el texto pasará a la Comisión de Justicia, donde se debatirán las enmiendas y se concretará el alcance de estos nuevos supuestos, reforzando el carácter preventivo y ejemplar de la prisión permanente revisable en España.