Feijóo acusa a Vox de actuar “antidemocrático” al bloquear gobiernos del PP

Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de “antidemocrático” que Vox impida que el PP gobierne en comunidades como Castilla y León, Aragón y Extremadura, pese a que los populares han logrado en algunas de estas regiones el doble de votos y el triple de escaños que la formación de Santiago Abascal.

En una entrevista en esRadio, Feijóo pidió a Vox que se aclare para cerrar acuerdos antes de mayo en Castilla y León y antes de abril en Extremadura y Aragón, recordando que ya existen documentos y acuerdos programáticos prácticamente cerrados, especialmente en Extremadura.

El líder del PP defendió la importancia de hablar de proporcionalidad y estabilidad en los gobiernos autonómicos y recalcó que “a los gobiernos no se viene a estar el tiempo que te interesa, se viene a gobernar y a tomar decisiones”. Feijóo insistió en que el PP considera a Vox como “único socio posible” frente a un sanchismo que, según él, no tiene proyecto y pretende destruir España.

Aunque todavía no ha hablado con Abascal tras los comicios, Feijóo aseguró que “seguimos sentados en la mesa” y que los populares están comprometidos a entenderse con Vox porque eso es lo que mandan los electores.

Vox, por su parte, ha expresado su disposición a entrar en los gobiernos autonómicos mediante acuerdos programáticos, lo que mantiene abiertas las negociaciones para la investidura de los presidentes en estas tres comunidades.