Los partidos de Sumar lanzan la renovación de su confluencia electoral en una semana clave en la izquierda alternativa

Esta renovación de la alianza estará arropada por sindicatos, pero con la ausencia de Yolanda Díaz y sin Podemos.

Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid lanzan este sábado en Madrid la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales, erigiéndose de nuevo como una coalición abierta a más formaciones y alternativa sólida en una semana de movimientos de calado a la izquierda del PSOE.

Cartel promocional con el lema de la presentación de la alianza electoral para las elecciones generales con el lema "Un paso al frente" que se celebra en el Círculo de Bellas Artes. | MOVIMIENTO SUMAR, MÁS MADRID, IU, COMUNS

Lo harán con respaldo de algunos referentes del espacio pero con la ausencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sin la presencia de Podemos, que sigue desmarcándose de este proyecto.

Pese a que en esta cita no se prevén novedades sobre la futura marca electoral ni pistas sobre futuros liderazgos —debates que abrirán cuando toquen—, los partidos en el Gobierno por la cuota minoritaria quieren reivindicarse como alternativa ante el crecimiento de Vox y demostrar, públicamente, su compromiso para revalidar e reimpulsar el Gobierno progresista.

Todo ello en una semana intensa para la izquierda más allá del PSOE después del coloquio protagonizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha causado expectación y que ha abierto la discusión sobre la necesidad de reorganizar a la izquierda y trazar vías de colaboración entre las diversas organizaciones.

Aunque el plan de Rufián ha sido recibido con cautela, los cuatro partidos consideran que el debate abierto por el republicano también les favorece y les facilita mostrar que estas formaciones han culminado un afianzamiento de relaciones que viene desplegándose discretamente desde el verano.

Su idea es mostrar un cambio sobre todo en la forma de aplicar una coalición donde prima la horizontalidad, el respeto a la implantación territorial, la coralidad en los referentes y la responsabilidad ante la demanda ciudadana de articular la unidad. Todo ello en un proceso donde Sumar ya no es un paraguas de formaciones sino un actor más, y en el que quieren subsanar “errores” pasados a la hora de armar una confluencia amplia de izquierdas.

Colau, Garzón y respaldo de los líderes de CCOO y UGT

En el Círculo de Bellas Artes de la capital y con un aforo previsto de 400 personas, los cuatro partidos mostrarán públicamente su voluntad de volver a confluir juntos para las próximas elecciones, bajo el lema "Un paso al frente", a través de las intervenciones de altos cargos de cada formación.

Tomarán la palabra la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; el líder de IU, Antonio Maíllo; el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun; y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

Además, contarán con el respaldo entre el público del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la titular de Juventud, Sira Rego; junto a otras figuras relevantes como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el exministro y excoordinador de IU Alberto Garzón, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

También se ha invitado al exsecretario de Estado y exdirigente de Podemos Nacho Álvarez, y se espera la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, además de representantes de colectivos sociales, movimientos vecinales y personalidades del mundo de la cultura.

ERC y Bildu enviarán representantes

A nivel de partidos acudirá también el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, aunque el sector mayoritario de su formación ha explicitado que no quiere implicarse en la construcción orgánica de esta coalición y solo explorar alianzas electorales.

Asimismo, habrá representantes de fuerzas soberanistas de la izquierda: ERC y Bildu enviarán delegaciones con miembros de sus respectivas direcciones. Se espera también la presencia de Emilio Delgado como parte de la comitiva de Más Madrid.

Principales ausencias: Díaz y Podemos

La principal ausencia en este pistoletazo de salida será la de Yolanda Díaz, que argumentó que ahora es el momento de los partidos y sigue sin desvelar si quiere repetir como aspirante a cabeza electoral.

En el seno de estas formaciones recalcan que su decisión es responsable y generosa, la consideran un activo clave y la mejor ministra de Trabajo, y creen que su posición permite enfriar el debate sobre candidatos, que ahora no toca y podría provocar tensiones.

No obstante, el líder de IU apuntó a la necesidad de renovar liderazgos en esta etapa y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, defendió que Díaz aspire de nuevo a ser candidata.

Otras voces creen que así también puede tener más tiempo para relanzar su perfil, que ha sufrido desgaste en valoración ciudadana, mientras algunos dirigentes alertan de que sacar ahora cualquier perfil podría “quemarlo” políticamente.

Tampoco asistirán aliados electorales de Sumar en las elecciones del 23J, como la Chunta Aragonesista (CHA), el Partido Verde (antes Verdes Equo) y Més per Mallorca.

Tampoco estarán Rufián ni Podemos

Entre las ausencias destacadas figuran también Gabriel Rufián, que alegó motivos de agenda y reivindicó que su partido es su “casa”, y sobre todo Podemos, que ha minusvalorado el acto al calificarlo como una especie de “Sumar 2.0”.

Rufián ha apelado esta semana a la reordenación electoral de la izquierda, mediante confluencias que eviten la división de candidaturas a nivel provincial, lo que ha suscitado recelos en parte del ecosistema progresista alternativo al PSOE.

Por su parte, la formación morada se mantiene alejada de la esfera de Sumar al considerar que el proyecto creado por Díaz está subordinado al PSOE, que ha sido un fracaso y que persigue acabar con su espacio político.

También ha rechazado el plan de Rufián al advertir que fiarlo todo al cálculo electoral solo apuntala al PSOE y podría debilitar a la izquierda alternativa.

Pese a estas posiciones, los principales partidos de Sumar siguen tendiendo la mano a Podemos, alertando de los efectos negativos que tendría desvincularse de un frente amplio.