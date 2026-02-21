Rufián aclara que no pide retiradas en la izquierda, sino confluencias

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, quiso aclarar que su propuesta de unir a las fuerzas de izquierda en cada provincia no quiere decir que haya retiradas de partidos, sino que se busque la confluencia en una o dos listas, y pidió a los demás que le presenten alternativas en vez de “insultos” o “miedos”.

En su coloquio con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, Rufián abogó por unir a la izquierda del PSOE en cada provincia con idea de que sólo haya una candidatura en las próximas elecciones generales. A renglón seguido, varios partidos salieron a la palestra para dejar claro que no iban a renunciar a presentarse e incluso la líder de En Comú, Ada Colau, recordó que en 2023 la primacía en Cataluña fue de su formación y no se le ocurriría decirle a ERC que se retire.

"Una cosa. Yo no pido retiradas. Yo pido confluencias. Y eso no significa que se presente 1 pero tampoco significa que se presenten 14", aclaró ayer Rufián en su cuenta de X.

A su juicio, se trata de "potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse a en torno a ellos", pero "en plural". "Eficacia y ciencia. Provincia a provincia", insistió.

A partir de ahí dice que "espera contrapropuestas", pero "ni insultos ni miedos ni especulaciones ni difamaciones". "A ver si cuando todo el mundo se calme y vuelva a mirar los números puede ser", esperó.