Elecciones 29-N | Así pasan los líderes locales y nacionales la jornada de reflexión
LA JORNADA EN FOTOS
Una jornada de reflexión marcada por las fotos de los líderes nacionales y locales rodeados de familias, amigos y mascotas para disfrutar de un día de descanso tras la intensa campaña electoral cara a las elecciones generales de este 29-N
Tras dos intensas semanas de campaña electoral cara a las elecciones general del 29-N, los líderes locales y nacionales se encuentran disfrutando y desconectando en la jornada de reflexión. Unos optan por rodearse de amigos y familiares para tomar algo. Otros ponen rumbo a sus ciudades natales u optan por disfrutar de la naturaleza acompañados de sus inseparables mascotas.
Todo en el día previo a que millones de españoles acudan a la urnas para elegir a quien estará al frente del país los próximos años.
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Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, señala el escudo de Orense mientras pasa la jornada de reflexión en Ceuta acompañado de Juan José Vivas, presidente de la ciudad autónoma.
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PP
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Ada Colau, candidata a la presidencia del gobierno por Frente Amplio, rumbo a Barcelona en la jornada de reflexión.
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Europa Press
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La canidadata del PSOE por Ourense al Congreso Carmen Rodríguez Dacosta, y la candidata al Senado del PSOE por Ourense, María Fernández Ojea, disfrutan de una cerveza en la jornada de reflexión.
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Alán Pérez
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Ana Vázquez, candidata del PP por Ourense al Congreso, en su localidad natal (Bande) disfruta de la mañana de reflexión.
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PP Ourense
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Noa Presas, candidata del BNG por Ourense al Congreso, brinda junto a sus compañeros en la jornada de reflexión.
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Alán Pérez
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Irene Montero, candidata a la presidencia del gobierno por Podemos, disfruta de la naturaleza acompañada de su perra Rumba.
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Europa Press
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José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, disfruta del sábado paseando a su perro junto a familiares y amigos.
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PSdeG
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Ana Pontóin, portavoz general del BNG, comparte un café con sus compañeros de partido.
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@anaponton
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Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, disfruta de la jornada de reflexión en el Pazo de Monterrei junto a su mujer.
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Diputación de Ourense