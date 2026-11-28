Las candidatas al Congreso por Ourense de PSOE, PP y BNG disfrutan de la jornada de reflexión junto a los suyos.

Una jornada de reflexión marcada por las fotos de los líderes nacionales y locales rodeados de familias, amigos y mascotas para disfrutar de un día de descanso tras la intensa campaña electoral cara a las elecciones generales de este 29-N

Tras dos intensas semanas de campaña electoral cara a las elecciones general del 29-N, los líderes locales y nacionales se encuentran disfrutando y desconectando en la jornada de reflexión. Unos optan por rodearse de amigos y familiares para tomar algo. Otros ponen rumbo a sus ciudades natales u optan por disfrutar de la naturaleza acompañados de sus inseparables mascotas.

Todo en el día previo a que millones de españoles acudan a la urnas para elegir a quien estará al frente del país los próximos años.