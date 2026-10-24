Pedro Sánchez acepta la entrevista del "youtuber" Jordi Wild tras el sí de Feijóo, Abascal y Colau

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que acepta la propuesta del creador de contenido Jordi Wild para ser entrevistado en su pódcast "The Wild Project" con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Gracias por la invitación. Ahí estaré", publicó el jefe del Ejecutivo a través de su perfil en la red social X, apurando el último día del plazo que el comunicador había marcado a los principales líderes políticos. Sánchez aprovechó el mensaje para bromear con el equipo de realización del espacio audiovisual recordándoles que su "lado bueno es el izquierdo".

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La confirmación del presidente completa el panel previsto tras el visto bueno comunicado días atrás por la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y la aceptación previa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de Vox, Santiago Abascal.

El proyecto se anunció a comienzos de octubre como una "semana especial de elecciones" concebida inicialmente bajo la premisa de contar con todos los candidatos o con ninguno. Pese a que más tarde matizó que mantendría el formato con quienes decidiesen participar, Jordi Wild insistió en reiteradas ocasiones en que la presencia de Pedro Sánchez era fundamental para dotar de una dimensión plena al debate político en las plataformas digitales antes de la cita con las urnas.