Sánchez apela al voto progresista para frenar los recortes de PP y Vox y promete blindar el aborto

El secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto de precampaña celebrado en el Palacio de Congresos de Granada.

Pedro Sánchez ha apelado este sábado al voto progresista para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha acusado al PP y a Vox de plantear una "involución" política con una "lista interminable de recortes". El secretario general del PSOE ha participado en un acto de precampaña en Granada, donde ha llamado a la ciudadanía a movilizarse para proteger los derechos y las libertades.

"Lo que proponen Abascal y Feijóo no es una alternancia, es una involución", ha afirmado ante los asistentes al Palacio de Congresos de Granada, en un acto que, según la organización, ha reunido a unas 3.000 personas. Sánchez ha contrapuesto las propuestas de la derecha a las medidas sociales de su Ejecutivo y ha pedido el apoyo de una mayoría parlamentaria progresista para avanzar en los próximos cuatro años.

Sánchez promete blindar el derecho al aborto

Entre sus principales anuncios, el presidente del Gobierno ha asegurado que, si continúa en La Moncloa, reformará la Constitución para blindar el derecho al aborto. También ha defendido la continuidad de la ley de eutanasia, que ha calificado como una conquista social, y ha prometido seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, «con o sin acuerdo con la patronal».

Sánchez ha criticado las políticas que atribuye al PP y a Vox en ámbitos como la sanidad, las pensiones y los derechos de las mujeres. "Feijóo es el envoltorio, pero Abascal es el regalo y hay regalos que no merece la pena abrir", ha afirmado, en referencia a la alianza entre ambas formaciones.

El líder socialista también ha reclamado avances en el acceso a la vivienda y ha acusado a sus adversarios de buscar la desmovilización electoral para, posteriormente, aplicar recortes si llegan al Gobierno.

Llamamiento a movilizarse el 29N

Durante su intervención, Sánchez ha insistido en la necesidad de acudir a las urnas para defender los derechos sociales. Ha reivindicado una España que, en sus palabras, "no tiene miedo", "no borra su memoria" y "abraza la diversidad", en una intervención que ha comenzado con la lectura del poema Cantos nuevos, de Federico García Lorca.

Asimismo, ha cuestionado las críticas a la llamada ley de nietos y ha defendido el derecho a voto de los descendientes del exilio republicano.

En el acto también han intervenido la vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández. La cita forma parte de la precampaña socialista de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.