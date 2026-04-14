Pedro Sánchez publica una nueva carta a la ciudadanía

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, compartió una nueva carta a la ciudadanía. En su cuarta carta a la ciudadanía el presidente del Gobierno aborda el Real Decreto que aprueba este martes, 14 de abril, el Consejo de Ministros para iniciar la regularización extraordinaria de inmigrantes.

En sus redes sociales Pedro Sánchez compartió que esta decisión responde a “un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Y, también, un acto de justicia y una necesidad”.

El presidente del Gobierno enfatizó en que además de reconocer derechos también exigen obligaciones a quienes se beneficien con esta regularización extraordinara, “quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en igualdad de condiciones contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y nuestro modelo de convivencia”.

Puedes consultar aquí la carta completa.