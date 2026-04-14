Xi se sitúa junto a Sánchez "en el lado correcto de la historia" y celebra la sólida relación bilateral

El presidente de China, Xi Jinping, considera que tanto su país como España se encuentran “en el lado correcto de la historia” y ha celebrado que en los últimos años han conseguido fortalecer la relación entre ambos países.

Xi ha pronunciado estas palabras al inicio de la reunión bilateral que ha mantenido este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín —el acto central de la visita oficial del jefe del Ejecutivo— en la que además ha rechazado que el mundo vuelva a la “ley de la selva”, en referencia a la guerra en Irán y otros conflictos activos.

De su lado, Sánchez ha apostado por buscar soluciones a la guerra “juntos” y ha garantizado que España estará “a la altura” del desafío histórico actual y además actuará con valentía y será “predecible”.

“Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia”, ha indicado el dirigente chino, a pesar de que, dice, el mundo de hoy es “cambiante”, lleno de “turbulencias” y que el orden internacional ha sido “socavado”.

Contribuye a la estabilidad entre China y la UE

Además, ha mostrado su satisfacción por que Sánchez haya visitado el país en cuatro ocasiones en los últimos cuatro años y considera logrado el objetivo marcado en su primer encuentro en el año 2023, de conseguir una relación estable entre ambos, que además ha aportado “estabilidad entre China y la Unión Europea”.

En su intervención, el dirigente chino ha mostrado mucha sintonía con el presidente Sánchez, que suele utilizar estas mismas expresiones en sus discursos para mostrar su rechazo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la víspera, Sánchez ya pidió a China más implicación para lograr la paz en este conflicto en un discurso desde la Universidad de Tsinghua.

Sintonía entre líderes

De su lado, el jefe del Ejecutivo español ha señalado que hoy, tras cuatro viajes oficiales consecutivos a Pekín, el vínculo entre China y la Unión Europea es “aún más sólido” y esa cooperación juega a favor de la paz y la estabilidad en el mundo.

“Es un auténtico placer volver a verle”, ha señalado Sánchez, que participó en la reunión acompañado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares y varios colaboradores de Presidencia del Gobierno y que también ha trasladado los saludos cordiales de los Reyes, Felipe VI y Letizia, que visitaron China el pasado mes de noviembre.

Sánchez espera que España y China “juntos” puedan contribuir a aportar soluciones a “las tensiones comerciales” y a las “complejidades geopolíticas” del mundo actual. “En parte, presidente, por eso estoy aquí”, ha subrayado en referencia a “las guerras” y los desafíos medioambientales y sociales que afectan al mundo.

“Para que juntos encontremos formas de reforzar el sistema multilateral y el derecho internacional, que está viéndose socavado de manera recurrente y muy peligrosa y que son hoy más necesarios que nunca”, ha indicado a continuación.

España es "estable" y "predecible"

También espera que puedan establecer un vínculo más sólido entre China y la Unión Europea porque considera que si estas dos potencias se entienden, repercutirá en beneficio de la paz, la estabilidad y la prosperidad en el mundo.

Sánchez, que ha escuchado atentamente a Xi con pinganillo y ha tomado algunas notas durante su discurso, le ha asegurado que España estará “a la altura del desafío histórico” y va a ser “valiente, claro y predecible”, trabajando por el entendimiento entre naciones.

“Porque los españoles somos así: somos un pueblo amigable y constructivo, con una larga historia como también tiene China; somos un país estable y predecible y sabemos que solo ese espíritu nos conducirá a una prosperidad y paz duradera”, ha concluido.