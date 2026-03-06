Pedro Sánchez comparecerá ante el Congreso explicar postura del Gobierno ante el conflicto en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en el Congreso de los Diputados para informar y explicar la posición de España ante el conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con información de Moncloa, Sánchez va a estar ante el Pleno del Congreso para explicar a los demás grupos parlamentarios cuál es la posición del Ejecutivo en este conflicto tras el ataque, del pasado fin de semana, de Estados Unidos e Israel a Irán.

Desde el inicio del conflicto, Sánchez ha mostrado su rechazo ante la situación llegando a rescatar el lema “No a la guerra” y que Estados Unidos use las bases de Rota y Morón de la Frontera para estos ataques.

La posición actual de España y su negativa a ceder el uso de las bases en territorio nacional ha desatado las críticas constantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con un embargo comercial y ha lanzado varios ataques verbales al Gobierno de Sánchez.

Pese a oponerse al conflicto el Gobierno ha ordenado el envío de una fragata a Chipre, junto a efectivos militares de Francia y Grecia después de que un dron iraní impactase en una base militar británica situada en esta isla, país integrante de la Unión Europea.

El PP de Alberto Núñez Feijóo, principal partido de la oposición, ha pedido preservar la relación con Washington y ha acusado a Sánchez de actuar por interés electoralista.

El PP considera que la Ley de Defensa Nacional exige autorización del Congreso para enviar la fragata al Mediterráneo Oriental porque se trata de una "zona de conflicto" y sus soldados se van a exponer a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas. Los de Feijóo señalan que Sánchez no cuenta con el apoyo de sus socios para tomar esta decisión.

El presidente también aprovechará esta comparecencia en el Congreso para informar sobre la última reunión del Consejo Europeo que se celebró en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) en febrero