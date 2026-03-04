Pedro Sánchez se mantiene en el "no a la guerra" y teme que el conflicto en Irán se alargue

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se ratifica en que la posición del país ante el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "no a la guerra" y asegura que no teme "represalias" por mantener esta postura.

En una declaración institucional desde Moncloa, Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak de 2003 y, tras alertar de las consecuencias negativas que trajo para la vida de los ciudadanos en forma de inseguridad y terrorismo, ha expresado su temor a que la contienda abierta ahora en el golfo Pérsico pueda alargarse.

Dicho esto, ha reiterado su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás en Irán, pero ha subrayado que "no se puede responder a una ilegalidad con otra".

Y, después de que Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, el presidente español ha mantenido que no será "cómplice" de algo que es "malo para el mundo simplemente por el miedo a las represalias". A respecto de esa amenaza, la Comisión Europea ya ha recordado a Washington los acuerdos comerciales que mantiene con todo el bloque de la Unión Europea.