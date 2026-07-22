Pedro Sánchez visita el incendio de Guadalajara en un año en el que ya han ardido más de 123.000 hectáreas en España

El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara), con unas 32.000 hectáreas calcinadas, es ya el segundo mayor incendio de la historia de España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este miércoles las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara), considerado ya el segundo mayor incendio forestal de la historia de España por superficie arrasada. El jefe del Ejecutivo se desplazará al Puesto de Mando Avanzado de Tamajón, donde mantendrá un encuentro con los responsables del operativo de extinción junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La visita se produce en un contexto especialmente complicado para los incendios forestales. Según los datos del programa europeo Copernicus, más de 123.000 hectáreas han ardido en España en lo que va de 2026, una cifra que multiplica por cuatro la registrada en el mismo periodo del año pasado.

El segundo mayor incendio de España

El incendio de La Mierla, declarado el pasado 16 de julio y cuyo origen apunta a labores agrícolas, ha calcinado ya alrededor de 32.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor desastre forestal registrado en Castilla-La Mancha y en el segundo incendio más extenso de la historia del país.

Solo lo supera el incendio de Larouco, que afectó a las provincias de Ourense, Lugo y León en 2025 y arrasó 37.765 hectáreas. El fuego de Guadalajara deja atrás al histórico incendio de Minas de Riotinto (Huelva), que en 2004 quemó cerca de 29.900 hectáreas.

Pese a la magnitud del incendio, los responsables del operativo señalan que su evolución es más favorable que en jornadas anteriores. El perímetro continúa creciendo, aunque a un ritmo mucho menor, mientras cientos de efectivos terrestres y aéreos siguen trabajando para lograr su control.

El Gobierno sufragará parte de la recuperación

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que el Ejecutivo declarará la zona como gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, una medida que permitirá al Estado financiar el 50 % de los costes de recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara.

Mientras tanto, la situación sigue siendo delicada en otros puntos del país. En la provincia de Guadalajara permanece activo el incendio de Selas, que ha obligado a evacuar varias localidades por el riesgo de propagación hacia la provincia de Soria.

Más de una veintena de grandes incendios este año

El Ministerio para la Transición Ecológica ha movilizado un amplio dispositivo para hacer frente a la campaña de incendios, especialmente en Guadalajara, donde trabajan más de 670 efectivos, incluidos más de 220 medios terrestres y 13 medios aéreos.

La ministra Sara Aagesen ha recordado que España ha registrado ya 21 grandes incendios forestales en lo que va de año, una campaña marcada por las altas temperaturas, la sequía acumulada y unas condiciones meteorológicas que favorecen la rápida propagación del fuego.