Pedro Sánchez reivindica en Juventudes Socialistas que agotará la legislatura hasta 2027 pese a la presión política y judicial

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha participado este domingo en el acto de clausura del 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE), celebrado en la Sede Confederal de UGT en Madrid, donde ha defendido la continuidad del Ejecutivo y ha lanzado un mensaje de resistencia política en un contexto de creciente presión judicial y tensión parlamentaria.

Ante la nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, primera mujer al frente de la organización, Sánchez ha asegurado que no dará “por perdida ninguna batalla” y ha reafirmado su intención de agotar la legislatura hasta 2027, pese a lo que ha descrito como “maniobras” de la derecha y la extrema derecha.

Durante su intervención, el líder socialista ha afirmado que el PSOE “puede tropezarse” por ser un “proyecto humano”, aunque ha defendido su capacidad de resiliencia política y organizativa en un escenario complejo.

Sánchez también ha cargado contra el expresidente del Gobierno José María Aznar, a quien ha acusado de dejar un legado marcado por “la corrupción”, “la gran mentira del 11 de marzo” y “la incorporación de España a una guerra ilegal de Iraq”, en referencia a la intervención en la guerra de Irak de 2003.

El acto, celebrado con motivo del 120 aniversario de las Juventudes Socialistas, se produce en un momento de fuerte debate político, con los socios parlamentarios atentos a la evolución de las investigaciones judiciales y con llamadas desde la oposición a un posible adelanto electoral.