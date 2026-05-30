“Sois lo mejor del servicio público”, dice Pedro Sánchez en el Día de las Fuerzas Armadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistió al acto central del Día de las Fuerzas Armadas celebrado en la ciudad de Vigo. La ceremonia estuvo presidida por el rey Felipe VI, acompañado por la reina Letizia Ortiz y la princesa Leonor de Borbón, además de autoridades civiles y militares.

La ausencia del jefe del Ejecutivo llamó la atención al tratarse del principal acto institucional de homenaje a las Fuerzas Armadas. Sánchez optó por trasladar públicamente su reconocimiento a militares y personal de defensa a través de las redes sociales, sin participar presencialmente en los actos organizados en Vigo. La agenda oficial de la Presidencia del Gobierno tampoco ofrecía una explicación pública para esa ausencia. Según la programación difundida por La Moncloa, el presidente no tenía ningún acto público previsto para ayer sábado.

Pedro Sánchez agradeció a los miembros de las Fuerzas Armadas su “compromiso” y su servicio a la ciudadanía y a la paz con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. A través de una publicación en la red social X, acompañada de un vídeo, destacó la labor que desempeñan los militares tanto dentro como fuera de las fronteras españolas.

“Reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz”, señaló Sánchez. El jefe del Ejecutivo afirmó además que representan “lo mejor del servicio público” por valores como el trabajo, la disciplina, la entrega y la solidaridad, y les trasladó su agradecimiento por su “compromiso”. Su última actividad oficial anunciada correspondió al viernes, cuando participó en la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior en Madrid. Su ausencia coincide con una tormenta de batallas judiciales que salpican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE y, a su hermano, David, sentado en el banquillo por un presunto fraude de enchufismo por la Diputación de Badajoz, gobernada por el Partido Socialista.

Durante toda la semana, Vigo acogió diferentes actividades organizadas por los Ejércitos de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil. Las propuestas incluyeron exposiciones estáticas, ejercicios dinámicos y actuaciones musicales de bandas militares, que atrajeron a numerosos visitantes. El acto con mayor afluencia se celebró el viernes en Samil, donde los distintos cuerpos mostraron sus capacidades operativas mediante simulacros y demostraciones. La organización de los actos en distintas ciudades forma parte de una tradición recuperada con el objetivo de acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad.