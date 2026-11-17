Pedro Sánchez mostrará su faceta más íntima y familiar en el próximo número de la revista Lecturas, que llega a los quioscos este miércoles, 18 de noviembre. Así lo desveló por sorpresa el director de la publicación, Luis Pliego, durante su intervención en el programa La tarde se mueve, donde avanzó algunos de los extractos de una charla centrada en la esfera privada del jefe del Ejecutivo.

La portada del semanario abre con una declaración dedicada a su esposa, Begoña Gómez: "No imagino mi vida sin Begoña". En los adelantos difundidos por la cabecera, el líder socialista también reflexiona sobre el coste personal que sus responsabilidades políticas han tenido para sus dos hijas, lamentando haberse perdido etapas importantes a su lado: "He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas".

El ejemplo de sus padres y sus abuelos en Aluche

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Más allá de su núcleo familiar actual, el presidente repasa sus raíces y recuerda la etapa en la que coincidió en la universidad con su madre, quien decidió estudiar Derecho a los 40 años tras haberlo tenido siendo muy joven. "Mis padres siempre han sido un ejemplo", subraya Sánchez en la conversación.

Ese homenaje se extiende también a sus abuelos, a los que define como personas humildes y trabajadoras que sufrieron "el dolor de la emigración y las miserias de aquella época que hoy algunos añoran". En ese repaso a su infancia, rememora una escena en el barrio madrileño de Aluche, cuando los acompañaba a una escuela de adultos para que aprendieran a leer y escribir.

Según explica a la revista, aquellas experiencias forjaron los valores que asegura mantener intactos en la actualidad: "Mi yo de niño estaría orgulloso de que siga creyendo en muchas cosas que aprendí". El avance de la entrevista —que podrá leerse íntegra en la edición impresa de este miércoles— cierra con las dos enseñanzas que Sánchez asegura haber interiorizado desde niño: "Que nadie es más que nadie y que merece la pena luchar por aquello en lo que crees".