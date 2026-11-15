Sánchez anuncia más impuestos a los grandes fondos propietarios de vivienda y permisos retribuidos para cuidar a hijos

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo, durante un mitin celebrado en Alcorcón, nuevas medidas que el PSOE quiere incorporar a su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre las principales propuestas figuran elevar los impuestos a los grandes fondos propietarios de viviendas vacías o destinadas al alquiler turístico, crear una prestación retribuida para el cuidado de hijos menores de ocho años e incorporar la figura de la "unión de amistad" para reconocer derechos a personas sin vínculos familiares o de pareja.

Una de las medidas anunciadas está dirigida a los grandes fondos de inversión que acumulan viviendas. Sánchez ha avanzado que el PSOE quiere aumentar la presión fiscal sobre aquellos propietarios que mantengan pisos vacíos, los destinen al alquiler turístico o establezcan precios que resulten inasequibles para las clases medias y trabajadoras. Con esta propuesta, el Gobierno pretende penalizar fiscalmente determinadas prácticas de los grandes tenedores y favorecer que las viviendas se destinen a usos residenciales con precios más accesibles.

Pedro Sánchez durante el mitin en Alcorcón. | Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19

El anuncio pone el foco especialmente en los grandes propietarios y fondos inmobiliarios, a los que Sánchez responsabiliza de parte de las dificultades de acceso a la vivienda. La medida afectaría a quienes concentran un importante número de inmuebles y los mantienen fuera del mercado residencial habitual o los destinan a modalidades de alquiler que, según el planteamiento socialista, contribuyen a encarecer el acceso a una vivienda.

Cuatro semanas de prestación para cuidar a los hijos

Otra de las novedades presentadas en el mitin es una prestación para padres y madres que necesiten ausentarse del trabajo para cuidar a sus hijos menores de ocho años. La ayuda cubriría el 100% de la base reguladora durante cuatro semanas, de manera que las personas beneficiarias puedan dedicar ese tiempo al cuidado de los menores sin perder sus ingresos en los términos previstos por la prestación.

La propuesta busca facilitar la conciliación familiar y laboral, ofreciendo una cobertura económica durante un periodo de atención a los hijos. Sánchez ha situado esta medida dentro de los compromisos sociales que el PSOE quiere impulsar, con el objetivo de que las responsabilidades de cuidado no supongan necesariamente una pérdida de ingresos para las familias.

El candidato a la reelección, Pedro Sánchez. | JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19

Una "unión de amistad" para reconocer derechos de cuidado

El PSOE también plantea crear una nueva figura legal denominada "unión de amistad", destinada a personas que no mantienen una relación de pareja ni tienen vínculos familiares, pero que sí comparten una relación estable de apoyo y cuidados mutuos.

Sánchez considera que estas relaciones también deben tener reconocimiento jurídico, especialmente cuando una persona asume responsabilidades de cuidado sobre otra. La propuesta permitiría que quienes formalicen este vínculo puedan acceder a derechos laborales, como permisos en el trabajo cuando la otra persona esté enferma o en caso de fallecimiento.

La iniciativa pretende dar respuesta a situaciones en las que dos personas mantienen una relación de acompañamiento y atención mutua sin encajar en los modelos tradicionales de familia o pareja. Con esta figura, el PSOE busca reconocer que las redes de apoyo y los cuidados también pueden construirse fuera de los vínculos familiares.

El mitin del PSOE en Alcorcón. | JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19

Blindar las pensiones y el derecho al aborto

Durante su intervención, Sánchez también ha reiterado dos compromisos que ya había avanzado anteriormente: blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el derecho al aborto.

El presidente ha defendido que ambos derechos deben contar con una protección constitucional que garantice su continuidad y evite que puedan quedar sujetos a cambios de orientación política. Estas propuestas se suman a los anuncios realizados durante el mitin de Alcorcón, en el que el líder socialista ha presentado nuevas medidas en materia de vivienda, conciliación y reconocimiento de los cuidados.