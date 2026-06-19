Peinado investigará en una pieza separada un contrato de Barrabés pero excluye a Begoña Gómez

Giro de guion en los juzgados de Madrid. El magistrado Juan Carlos Peinado dictó una resolución para abrir una nueva vía de investigación independiente por supuestos delitos de prevaricación y fraude a los intereses comunitarios, modificando su propio criterio apenas unas horas después. Pese a que esta ramificación judicial continúa su curso de forma autónoma, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha optado por desvincular formalmente a Begoña Gómez de las pesquisas específicas de esta rama.

El origen de esta controversia se sitúa en un concurso público de Red.es adjudicado a una unión temporal de empresas conformada por la consultora KPMG e Innova Next, sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés. El expediente técnico, financiado mediante fondos Feder, ya había levantado recelos en un informe de la UCO de la Guardia Civil. Aunque la Fiscalía Europea intentó asumir las competencias del asunto, la Audiencia Nacional determinó que el control de la causa debía permanecer en el juzgado madrileño, el cual ya ha solicitado un posicionamiento a la Fiscalía de Madrid para evaluar la trascendencia penal de los hechos.

Esta maniobra se produce de forma inmediata a la vista preliminar celebrada el pasado lunes dentro de la causa matriz. Este trámite técnico resulta de obligado cumplimiento para Peinado, quien busca tramitar el procedimiento mediante un jurado popular. En el tronco principal de la investigación, la esposa del presidente del Gobierno afronta acusaciones por cuatro supuestas infracciones penales: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

La línea argumental del instructor apunta a que se habría aprovechado el estatus de Moncloa y la cercanía al jefe del Ejecutivo para impulsar proyectos de índole estrictamente privada. Frente a los múltiples recursos presentados por la defensa, Peinado sigue defendiendo la solidez de sus indagaciones, llegando a comparar el escenario actual —en un auto del pasado mes de abril— con dinámicas de carácter absolutista ajenas a los usos y costumbres de un sistema democrático contemporáneo.