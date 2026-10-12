El percance por el que la princesa Leonor tuvo que pedir permiso al Rey en pleno desfile del 12 de octubre

La princesa Leonor protagonizó una de las anécdotas del desfile del 12 de octubre al sufrir un pequeño percance con su uniforme del Ejército de Tierra nada más llegar al acto presidido por los Reyes.

Justo antes de que comenzara a sonar el himno nacional, la heredera se percató de que se le había caído la insignia del Toisón de Oro, la máxima distinción que le impuso su padre en 2018. Tras pedirle permiso discretamente al rey Felipe VI, quien le indicó con un gesto dónde se encontraba el distintivo en el suelo, la princesa se agachó rápidamente para recuperarlo y colocárselo de nuevo.

El contratiempo se resolvió en apenas unos segundos y sin alterar el desarrollo del protocolo, dejando una imagen espontánea y humana en los instantes previos a la ceremonia central del Día de la Fiesta Nacional.